快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

聯合新聞網／ 綜合報導
全家推出香菜氣泡水。圖／取自threads（@familymart_tw)
全家推出香菜氣泡水。圖／取自threads（@familymart_tw)

世界真的是瘋了！全家繼推出香菜口味霜淇淋新口味後，這回直接又開賣「香菜氣泡水」，讓網友笑說：「連氣泡水都不放過！」一打開瓶蓋就能聞到香菜味，喝起來則是氣泡水本人，不是什麼液體香菜，算是意外溫和。

全家便利商店搶先推出超有梗的「香菜氣泡水」，這款由泰山Cheers製造的限定飲品，是「2025台灣設計展－彰化行」的聯名特別版，瓶身上直接標明「彰化北斗香菜直送香氣」，還搭配檸檬果香打造全新清爽風味，售價35元，現在全台全家門市都買得到。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

PPT網友發出開箱文，表示這瓶香菜氣泡水是近期「香菜周邊爆炸潮」中的一員，喝過之後認為，香菜味有，但不會太過，香菜指數大概15%，原本期待超重口味的可能會有點失望，但也因此不會可怕，算是中立派。

不少人也留言回應，「香菜大入侵」、「到底是為何要有這麼邪門的口味」、「稍早試了只能說可惜，檸檬味太搶戲是致命敗筆，不會回購」、「今年香菜商品噱頭居多，真正有香菜味的沒幾個，有名無實」、「其實沒味道，就是一般氣泡水」、「剛買了一瓶，我覺得偏向混亂中立」。

而香菜控真正要暴動的，可能是即將登場的「香菜霜淇淋」！全家宣布9月底到10月初，會在7間指定門市限量開賣香菜口味霜淇淋，並在全家指定的霜淇淋體驗店限定販售，包括：台北南海、新竹竹北宏福、台中永定、台中復興北、彰化員林正新、高雄富裕，以及花蓮吉安福興店，喜愛香菜的你不要錯過了。

僅供示意，非本次香菜霜淇淋實體照。圖／全家便利商店提供
僅供示意，非本次香菜霜淇淋實體照。圖／全家便利商店提供

香菜 霜淇淋 全家

延伸閱讀

香菜控會暴動！ 全家10月Fami!ce「香菜霜淇淋」登場　7門市限定開賣搶先吃

全聯「香菜大軍」來了！香菜馬卡龍、水餃、貢丸香爆全場

全聯推出「香菜馬卡龍」 內行網友大讚：超好吃

日本一線聲優花澤香菜、小野賢章閃電離婚！因生活節奏不同持續產生摩擦

相關新聞

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

世界真的是瘋了！全家繼推出香菜口味霜淇淋新口味後，這回直接又開賣「香菜氣泡水」，讓網友笑說：「連氣泡水都不放過！」一打開瓶蓋就能聞到香菜味，喝起來則是氣泡水本人，不是什麼液體香菜，算是意外溫和。

限時特價！好市多「超人氣蛋捲禮盒」秒被掃空 一票人敲碗這口味

隨著中秋節腳步逼近，送禮熱潮也隨之升溫。美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，成為民眾挑選禮盒的熱門去處。近日就有網友分享...

兒時夢想成真！好市多開賣「成人版家家酒玩具」 新品曝秒吸眼球

美式賣場好市多（Costco）商品多樣、深受民眾喜愛，近期又掀起話題。有網友在賣場發現一款冰淇淋機，驚呼「成人版家家酒玩具竟然...

全家超商限時販售泰國1熱門飲品 一票網友驚呼：還能吃果肉

台灣夏季天氣炎熱，不少超商也會順勢推出新品或優惠。一名網友分享，全家便利商店竟然推出新品「整顆椰子」，只要壓一下就能直接喝到新鮮椰子水！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多熱門月餅開賣 老饕建議1時間再去搶便宜：幾乎半價

中秋節將至，不少家庭會選擇到好市多大採購，就有一名女網友驚喜發現，好市多販售的美心月餅這次推出單入盒裝，開心直呼「終於可以自己買來吃看看了」。

全聯鮮奶隱藏強牌曝光！媽媽改買這1款 網讚：口味香濃且超值

全聯販售的鮮奶品牌眾多，不少人習慣挑選六甲田莊或光泉。近日有一名媽媽分享意外發現另一款鮮奶「豐樂牧場」，不僅口味香濃，還附贈乳牛造型保冷劑，讓她大讚「水準高、很超值」。貼文曝光後，引來不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。