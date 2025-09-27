世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

世界真的是瘋了！全家繼推出香菜口味霜淇淋新口味後，這回直接又開賣「香菜氣泡水」，讓網友笑說：「連氣泡水都不放過！」一打開瓶蓋就能聞到香菜味，喝起來則是氣泡水本人，不是什麼液體香菜，算是意外溫和。

全家便利商店搶先推出超有梗的「香菜氣泡水」，這款由泰山Cheers製造的限定飲品，是「2025台灣設計展－彰化行」的聯名特別版，瓶身上直接標明「彰化北斗香菜直送香氣」，還搭配檸檬果香打造全新清爽風味，售價35元，現在全台全家門市都買得到。

PPT網友發出開箱文，表示這瓶香菜氣泡水是近期「香菜周邊爆炸潮」中的一員，喝過之後認為，香菜味有，但不會太過，香菜指數大概15%，原本期待超重口味的可能會有點失望，但也因此不會可怕，算是中立派。

不少人也留言回應，「香菜大入侵」、「到底是為何要有這麼邪門的口味」、「稍早試了只能說可惜，檸檬味太搶戲是致命敗筆，不會回購」、「今年香菜商品噱頭居多，真正有香菜味的沒幾個，有名無實」、「其實沒味道，就是一般氣泡水」、「剛買了一瓶，我覺得偏向混亂中立」。

而香菜控真正要暴動的，可能是即將登場的「香菜霜淇淋」！全家宣布9月底到10月初，會在7間指定門市限量開賣香菜口味霜淇淋，並在全家指定的霜淇淋體驗店限定販售，包括：台北南海、新竹竹北宏福、台中永定、台中復興北、彰化員林正新、高雄富裕，以及花蓮吉安福興店，喜愛香菜的你不要錯過了。