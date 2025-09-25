限時特價！好市多「超人氣蛋捲禮盒」秒被掃空 一票人敲碗這口味

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 美聯社
好市多示意圖。 美聯社

隨著中秋節腳步逼近，送禮熱潮也隨之升溫。美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，成為民眾挑選禮盒的熱門去處。近日就有網友分享，某品牌蛋捲口感極佳，正巧好市多正在特價，立刻決定入手，準備作為中秋送禮的首選。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享心得，直言喜年來蛋捲的口味早已熟悉，「特價時閉眼就一定要買」，她指出，這次到好市多時發現現場人潮滿滿，連同行家人也各自購入兩箱。她打算將蛋捲作為中秋禮品，並笑稱「應該沒有人會拒絕蛋捲吧」！

貼文一出，立刻吸引大批網友留言，紛紛稱讚「真的好吃」、「拿來做中秋禮物很棒」、「一樣的老味道」、「特價必買」、「阿嬤的最愛」、「特價必買+1」、「昨天搬了二箱，只愛喜年來蛋捲，家裡大人、小孩都愛」、「送禮的話，經濟又實惠」、「蛋捲還是要這牌才好吃」、「蛋捲還是喜年來比較對味，好吃」、「真的好吃」。

此外，也有網友表示希望能買到芝麻口味，留言表示「我也想要芝麻口味」、「為何都沒有芝麻口味」、「芝麻口味的蛋捲好吃，我都線上買」、「唯一選擇芝麻口味」、「喜年來要買芝麻口味」、「比較想要芝麻口味」，掀起另一波討論熱潮。

也有網友關心是否有限購，原PO在留言中回應表示，這次活動沒有數量限制。根據好市多官網資訊，該品牌蛋捲原價439元，目前特價349元，優惠活動將持續至28日，且數量有限，售完為止。

相關新聞

限時特價！好市多「超人氣蛋捲禮盒」秒被掃空 一票人敲碗這口味

隨著中秋節腳步逼近，送禮熱潮也隨之升溫。美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，成為民眾挑選禮盒的熱門去處。近日就有網友分享...

兒時夢想成真！好市多開賣「成人版家家酒玩具」 新品曝秒吸眼球

美式賣場好市多（Costco）商品多樣、深受民眾喜愛，近期又掀起話題。有網友在賣場發現一款冰淇淋機，驚呼「成人版家家酒玩具竟然...

全家超商限時販售泰國1熱門飲品 一票網友驚呼：還能吃果肉

台灣夏季天氣炎熱，不少超商也會順勢推出新品或優惠。一名網友分享，全家便利商店竟然推出新品「整顆椰子」，只要壓一下就能直接喝到新鮮椰子水！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多熱門月餅開賣 老饕建議1時間再去搶便宜：幾乎半價

中秋節將至，不少家庭會選擇到好市多大採購，就有一名女網友驚喜發現，好市多販售的美心月餅這次推出單入盒裝，開心直呼「終於可以自己買來吃看看了」。

全聯鮮奶隱藏強牌曝光！媽媽改買這1款 網讚：口味香濃且超值

全聯販售的鮮奶品牌眾多，不少人習慣挑選六甲田莊或光泉。近日有一名媽媽分享意外發現另一款鮮奶「豐樂牧場」，不僅口味香濃，還附贈乳牛造型保冷劑，讓她大讚「水準高、很超值」。貼文曝光後，引來不少網友討論。

全聯1甜點爆賣「隱藏銷售王者」 背後藏品牌祕密

全聯福利中心便利實惠，是許多家庭主婦的採購首選，不僅便當、聯名甜點與小農鮮奶人氣不減，近期「老鷹紅豆銅鑼燒」更爆紅。有網友好奇，銅鑼燒在全聯貨架上總是堆得滿滿，卻總有人買單，引發大批討論，甚至被點名為全聯隱藏版「銷售王者」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。