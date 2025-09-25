限時特價！好市多「超人氣蛋捲禮盒」秒被掃空 一票人敲碗這口味

隨著中秋節腳步逼近，送禮熱潮也隨之升溫。美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，成為民眾挑選禮盒的熱門去處。近日就有網友分享，某品牌蛋捲口感極佳，正巧好市多正在特價，立刻決定入手，準備作為中秋送禮的首選。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享心得，直言喜年來蛋捲的口味早已熟悉，「特價時閉眼就一定要買」，她指出，這次到好市多時發現現場人潮滿滿，連同行家人也各自購入兩箱。她打算將蛋捲作為中秋禮品，並笑稱「應該沒有人會拒絕蛋捲吧」！

貼文一出，立刻吸引大批網友留言，紛紛稱讚「真的好吃」、「拿來做中秋禮物很棒」、「一樣的老味道」、「特價必買」、「阿嬤的最愛」、「特價必買+1」、「昨天搬了二箱，只愛喜年來蛋捲，家裡大人、小孩都愛」、「送禮的話，經濟又實惠」、「蛋捲還是要這牌才好吃」、「蛋捲還是喜年來比較對味，好吃」、「真的好吃」。

此外，也有網友表示希望能買到芝麻口味，留言表示「我也想要芝麻口味」、「為何都沒有芝麻口味」、「芝麻口味的蛋捲好吃，我都線上買」、「唯一選擇芝麻口味」、「喜年來要買芝麻口味」、「比較想要芝麻口味」，掀起另一波討論熱潮。

也有網友關心是否有限購，原PO在留言中回應表示，這次活動沒有數量限制。根據好市多官網資訊，該品牌蛋捲原價439元，目前特價349元，優惠活動將持續至28日，且數量有限，售完為止。