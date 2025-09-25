兒時夢想成真！好市多開賣「成人版家家酒玩具」 新品曝秒吸眼球

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品多樣、深受民眾喜愛，近期又掀起話題。 聯合報系資料照
美式賣場好市多Costco）商品多樣、深受民眾喜愛，近期又掀起話題。有網友在賣場發現一款冰淇淋機，驚呼「成人版家家酒玩具竟然實現了！」文章一出，立刻在網路引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了賣場架上一款冰淇淋機的照片，直呼「成人後家家酒玩具竟然實現了，這真是大人的玩具，新到沒看到有人開箱過」，並向網友詢問是否有人已經購入，願意分享使用心得。

貼文一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言分享看法，「像雪綿冰」、「比較好奇價格」、「太酷了吧！很有興趣」、「冰淇淋自由」、「可以做冰沙嗎？」、「家裡空間小，但好心動」。

此外，也有民眾分享實際使用經驗，「我家有買，冰淇淋很好吃，完全不後悔」，並透露小技巧，「加入一顆蛋黃，口感會更香濃，如果想吃比較硬的冰淇淋，可將成品放入保鮮盒冷凍」。

不過，有部分網友提出疑慮，「現場應該示範做法才會有人買」、「網路影片成品不理想，看起來冰淇淋稍微有點稀」、「要注意有沒有買到退貨品，這種衛生用品怕賣場沒把關就重新上架」、「買來當作傳家寶可以，便利商店就能取代的東西，太甜也無法天天吃」、「我家倉庫有雪泥機一台跟挫冰機一台，都是買來用一次就放著，認真覺得不要買比較好，想吃去便利店買比較實在」。

