全家超商限時販售泰國1熱門飲品 一票網友驚呼：還能吃果肉

台灣夏季天氣炎熱，不少超商會順勢推出新品或優惠。一名網友分享，全家便利商店竟然推出新品「整顆椰子」，只要壓一下就能直接喝到新鮮椰子水！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」表示，近期在全家也可以買到「一整顆椰子」，外殼上設有輔助機關，輕鬆壓一下就能打開，插上吸管就能喝到新鮮椰子水，讓他相當驚喜。

貼文一出，不少人都紛紛大讚，「這好喝欸，而且我會剖開吃裡面的椰子肉」、「中間那個裝置壓下去插吸管就能喝，很方便」、「你們都不懂這有多好喝」、「我覺得真的蠻好喝的」、「用力敲的時候感覺很療癒」、「我很需要發洩，我要去買十個」、「裡面有椰子肉可以，就是打開比較麻煩」。

不過，也有部分網友持相反意見，「這種我不會買，因為你不知道裡面有沒有發霉」、「超貴，而且喝沒幾口就沒了」、「買回去很重，外殼自己還要處理」。

事實上，全家便利商店從9月17日起至10月14日，推出限時商品「泰國易開香水椰子」，整顆椰子直接上架販售，售價一顆99元。