好市多熱門月餅開賣 老饕建議1時間再去搶便宜：幾乎半價

聯合新聞網／ 綜合報導
月餅在傳統民俗中象徵家庭團聚、圓滿和睦。示意圖／ingimage
中秋節將至，不少家庭會選擇到好市多大採購，就有一名女網友驚喜發現，好市多販售的美心月餅這次推出單入盒裝，開心直呼「終於可以自己買來吃看看了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」表示，自己到賣場幫公司採購時，順手買了一盒美心月餅準備試吃，若口味合適還打算多帶幾盒回家。她也提到，今年賣場內的禮盒選擇比往年更多，設計上也更有質感，笑稱「之前有次採購，老闆嫌禮盒袋子太醜，還特地訂做」。

貼文一出，引來大批網友熱烈回應，有人興奮留言，「可以買單盒了？那我也要去試試流心月餅」、「六顆不用怕吃不完了」、「我也超愛美心的包裝，很有港風」；也有人分享採購心得，「這次送禮也買到美心，好像不少公司都喜歡」。

不過，也有人提出不同看法，「美心不流行了，貴又見仁見智」、「買包裝袋就好了」、「過節賣不掉就打到骨折」。有老饕留言分享搶便宜的小撇步，建議大家若想嘗鮮，可以挑在中秋節過後再去買，屆時幾乎能以半價入手

