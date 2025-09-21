快訊

全聯鮮奶隱藏強牌曝光！媽媽改買這1款 網讚：口味香濃且超值

聯合新聞網／ 綜合報導
鮮奶是不少家庭的早餐標配。示意圖／ingimage

全聯販售的鮮奶品牌眾多，不少人習慣挑選六甲田莊或光泉。近日有一名媽媽分享意外發現另一款鮮奶「豐樂牧場」，不僅口味香濃，還附贈乳牛造型保冷劑，讓她大讚「水準高、很超值」。貼文曝光後，引來不少網友討論。

這名媽媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，帶女兒去全聯時，孩子立刻注意到「鮮乳坊豐樂鮮乳」附的乳牛造型保冷劑，吵著想要。她原本只是抱著買牛奶順便拿贈品的心態，結果發現保冷劑實用又可愛，夏天帶便當或外出野餐都能派上用場。更令她驚喜的是，全家喝過後都覺得「鮮奶口感特別香濃順口」，因此決定改買這個品牌。

貼文一出，立刻引起社團網友熱議。有人直呼「哇！這也太可愛了吧」、「為了牛牛衝了！」、「有玩具就給讚」；也有不少家長認證鮮奶品質，「我家小孩看到這個也超喜歡」、「平常就愛喝豐樂牧場的鮮奶，現在還有贈品更開心」、「鮮奶真的好喝，小孩已經連喝兩盒」。

不過，也有網友提出不同看法，有人質疑孩子是否都得吃冷便當，或擔心保冷劑效果有限。另外，若鮮奶喝不完就得倒掉，恐怕有些浪費，戲稱這樣是「小廢物行銷」；但也有人指出保冷劑還能當冰敷袋使用，意外相當實用。

有消費者發現，「豐樂牧場」過去只能在官網購買，如今全聯就能輕鬆買到；也有人表示口感超乎預期，價格實惠，已成為家中的固定回購品，品質完全不輸其他大品牌。

全聯 牛奶 鮮奶 光泉 品牌 保冰袋

