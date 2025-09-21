全聯1甜點爆賣「隱藏銷售王者」 背後藏品牌祕密

全聯福利中心便利實惠，是許多家庭主婦的採購首選，不僅便當、聯名甜點與小農鮮奶人氣不減，近期「老鷹紅豆銅鑼燒」更爆紅。有網友好奇，銅鑼燒在全聯貨架上總是堆得滿滿，卻總有人買單，引發大批討論，甚至被點名為全聯隱藏版「銷售王者」。

不少網友在「全聯消費經驗老實說」文中留言認證，「紅豆口味很好吃，老人家牙口不好也能輕鬆入口」、「我家小孩指定早餐，已連吃兩盒了」、「楓糖奶油口味扁扁的，出門隨身帶很方便」、「登山超適合當口糧」。銅鑼燒不僅適合當日常甜點，也成為家庭、安親班常備的小點心。

事實上，「老鷹紅豆銅鑼燒」不只在消費者之間口碑極佳，2023年底更在「發票載具」統計中拿下全聯人氣甜點冠軍，2024年也於全聯友善生態產品評比奪下銷售第一，每盒8入售價89元，成為真正的隱藏冠軍。

市場品牌觀察者雪倫則點出，全聯屹立不搖的原因，除了持續展店與會員綁定，更在於「公益結合商品」。她舉例，「老鷹紅豆銅鑼燒」背後承載生態保育意義。過去屏東農田曾因農藥濫用，造成黑鳶等猛禽大量中毒，全聯遂與農民合作，以合理價格收購紅豆，並要求採取友善耕作方式，逐步改善環境，讓這款點心成為兼具美味與保育價值的代表。

除了商品策略，全聯也靠「PX Pay」累積龐大金流，並透過「先觀察、再合作」模式與廠商建立互利關係，避免直接排擠品牌。這些布局，讓全聯在短短時間內快速成長，成為零售市場的長青品牌。