好市多限時推出「1保鮮神器」效果驚人 蔬果放一週不壞 網大讚：必搶

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多限時推出一款「蔬果保鮮神器」優惠活動，原價339元，現折70元後僅需269元即可入手。 圖／聯合報系資料照
好市多限時推出一款「蔬果保鮮神器」優惠活動，原價339元，現折70元後僅需269元即可入手。 圖／聯合報系資料照

近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，好市多限時推出一款「蔬果保鮮神器」優惠活動，原價339元，現折70元後僅需269元即可入手，消息曝光立刻引發熱烈討論與搶購潮。

該商品為蔬果鎖鮮袋，強調可有效延緩蔬果成熟與變質，同時具備抑菌、防黴效果，透過調節氣體及鎖水設計，能延長蔬果在冰箱中的保鮮時間；每盒共有57入，內含25個特大袋與32個大袋，滿足不同使用情境。

廠商指出，商品即將以全新包裝上市，新版袋子新增「手寫功能欄位」，方便消費者記錄蔬果入袋日期，掌握最佳保鮮期；針對先前部分消費者反映舊款袋體易破的問題，廠商也承諾提供更換服務，保障使用安全與品質。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛分享使用心得，「這款保鮮袋很好用，裝花椰菜和其他青菜，1週內可以保持新鮮」、「好用！阻氧袋裝乾香菇跟咖啡豆，超讚」、「超推！每次去好市多買菜必備」、「便宜到不行，每年都在等這時候」、「實測後真的好用」、「買一次可用好幾年都不膩」、「拿來裝荔枝，效果神奇，爸還叫我買10盒送親友」，不少人表示打算趁折扣期間入手，甚至有網友發現「有人整箱搬走」搶購。

不過，也有消費者反映，「每次密封放冰箱後，袋內都會有水氣，甚至袋內都有水，無論蔬果都一樣，反而加速爛掉發霉」。針對此情況，有網友建議可在袋內放置一張廚房紙巾吸收水分，以延長保鮮效果。

特價 折扣 實測 廚房 紙巾 冰箱 Costco 好市多 消費者

