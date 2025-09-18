好市多限時推出「1保鮮神器」效果驚人 蔬果放一週不壞 網大讚：必搶

現在香菜系列的餅乾、甜點正夯，連全聯都出了「香菜馬卡龍」！日前有位民眾表示，他在逛全聯時，聽到有對母女在聊天，指著某款馬卡龍稱「這不是普通的馬卡龍」，而他走上前定睛一看，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是香菜口味的」，文章曝光後，許多網友大讚「今年香菜好紅」。

2025-09-15 17:21