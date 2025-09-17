快訊

全聯鹽滷豆腐爆紅！網瘋傳「加1物」健康美味 她實測後崩潰：硬吞才吃完

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有消費者分享，把鹽滷豆腐和調味過的藜麥毛豆攪拌在一起，不用另外加調味料就很美味可口，吸引不少人如法炮製，卻也有人實測後崩潰直呼「硬吞才吃完」，引發熱議。 示意圖／Ingimage
日前有消費者分享，把鹽滷豆腐和調味過的藜麥毛豆攪拌在一起，不用另外加調味料就很美味可口，吸引不少人如法炮製，卻也有人實測後崩潰直呼「硬吞才吃完」，引發熱議。 示意圖／Ingimage

全聯販售的「鹽滷豆腐」深得不少消費者喜愛，網路上瘋傳各式豆腐料理。日前有消費者分享，把鹽滷豆腐和調味過的藜麥毛豆攪拌在一起，不用另外添加調味料就很好吃，吸引不少人買食材來嘗鮮，卻也有人實測後崩潰直呼「硬吞才吃完」，引發熱議。

一名網友在Threads分享，「鹽滷豆腐就是比較堅固的嫩豆腐，藜麥毛豆有調味，兩個尬在一起就不用另外加醬了，讚讚」。照片可見發文者再加入玉米罐頭，短短幾分鐘就能完成簡單的減脂餐，且這些食材都富含優質的蛋白質，不僅能減肥，也很適合健身族群食用。

貼文一出，不少人留言「這款豆腐很好吃，但我覺得很難開」、「剛去全聯，結果已經賣光光了」、「買不到鹽滷豆腐改買芙蓉豆腐，有種蒸蛋的感覺，一樣好吃」、「加地瓜也超好吃的」。不過也有人表示，「因為毛豆跟豆腐不夠我飽，於是加了玉米、金針菇、雞胸肉，全憑毛豆與雞胸的調味就很夠」。

與此同時，有網友跟風測試後崩潰發文，「我真的不想再相信脆（Threads）了！硬吞才吃完」，引起許多人共鳴，「我今天也去買了鹽滷豆腐，天哪！豆腐怎麼是甜的，給還沒買但想買的人退火」、「健身人的話聽聽就好⋯還有那種網路教學，一鍋到底簡單煮，圖片看起來很好吃，有大部分都難吃到不行」、「有一種說法是，在飲控的人吃什麼都覺得好吃，所以不要隨便信」、「搜尋藜麥毛豆時，找到一個營養師發現其實鈉含量很高⋯立馬消火」。

鹽滷豆腐和傳統豆腐的差別在於所使用的凝固劑不同，傳統豆腐大多是用石膏或葡萄糖酸內酯製成，口感細緻滑嫩；而鹽滷豆腐是利用從海水萃取出的「鹽滷」來凝固，富含鎂等礦物質，所以吃起來口感硬度不同。除了口感差異，營養成分也各有特色，傳統豆腐的鈣含量較高，而鹽滷豆腐則提供更多礦物質。

