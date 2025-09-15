快訊

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

美濃盜採砂石連環爆 集團性犯案…嫌犯「組織犯罪條例」收押

誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯推出「香菜馬卡龍」 內行網友大讚：超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現全聯推出「香菜馬卡龍」，引發熱議。示意圖／ingimage
一名網友發現全聯推出「香菜馬卡龍」，引發熱議。示意圖／ingimage

現在香菜系列的餅乾、甜點正夯，連全聯都出了「香菜馬卡龍」！日前有位民眾表示，他在逛全聯時，聽到有對母女在聊天，指著某款馬卡龍稱「這不是普通的馬卡龍」，而他走上前定睛一看，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是香菜口味的」，文章曝光後，許多網友大讚「今年香菜好紅」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」發文表示，他去全聯買東西時，聽到一對母女聊天，媽媽說「這就是馬卡龍啊」，而女兒回應「媽，那不是普通的啦」，這段對話引起原PO好奇，他走近查看後，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是香菜風味的馬卡龍」，只見這款香菜風味的馬卡龍商品圖，上面寫著「創新口味」，且內餡誠意滿滿，全是香菜餡，吸引大批香菜愛好者。

文章曝光後，許多吃過的網友評論「好吃，這款沒有特別的香菜味，是給不吃香菜的人吃的馬卡龍」、「我朋友被我說服後吃看看，發現沒有很濃的香菜味，也覺得不錯吃」、「只要是香菜我通通買」、「今年香菜好紅啊」、「今天我有買到，很好吃，香菜味道很香」，有些網友則不敢嘗試，坦言「只要有香菜，我就絕對不買」、「我不吃香菜的朋友說不能接受」、「這是我害怕的味道」。

不過也有網友拿出成分表，認為「這款有人造奶油，長期攝取過多會增加反式脂肪酸、心臟病跟糖尿病」，也有網友認為價格過高，指出「一包50元好貴，我沒買」，還有人表示「下次會不會出芹菜馬卡龍？」、「聽說之後還會有香菜茶碗蒸」。

香菜 甜點 全聯

延伸閱讀

福島連傳熊出沒肇事！民宅寵物犬遭咬死 長照機構玻璃被撞破

白飯不必戒！譚敦慈公開「1煮飯法」：吃飽又不怕血糖飆

南韓旅遊要當心！「計程車詐騙」屢見不鮮 粉專曝反制手段

中職／韓職啦啦隊4年只賺40萬！李多慧曝人生4大危機 來台扭轉黑暗時刻

相關新聞

全聯推出「香菜馬卡龍」 內行網友大讚：超好吃

現在香菜系列的餅乾、甜點正夯，連全聯都出了「香菜馬卡龍」！日前有位民眾表示，他在逛全聯時，聽到有對母女在聊天，指著某款馬卡龍稱「這不是普通的馬卡龍」，而他走上前定睛一看，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是香菜口味的」，文章曝光後，許多網友大讚「今年香菜好紅」。

萊爾富新上架1款「神級美食」！老饕大推：是神仙組合

一名網友分享，萊爾富悄悄上架1新品，買回家嚐鮮後，發現內餡多到滿出來，直呼「有夠好吃！會一直回購」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不想骨肉分離？他嫌好市多土雞腿「切塊不切斷」 內行人曝真相：故意的

美式賣場好市多常被視為採買天堂，不過近日卻有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」抱怨，標示為「土雞腿骨切塊」的商品，雖然價格合理，但實際卻只有「剁開」沒有「切斷」，導致雞肉和骨頭仍緊緊相連，每次料理前都得自己再加工，忍不住直呼：「挺麻煩的！」

喝美式咖啡免花錢還能找5元！小7店員曝超划算「隱藏省錢術」

超商咖啡是許多上班族每天的活力來源，一名在7-Eleven值大夜班的店員，近日在社群平台分享「隱藏省錢術」，指出只要善用「OPENPOINT」App點數，再加上自備隨行杯，中杯美式最低只要15元就能入手，甚至只要再加10元就能升級大杯。

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

來自日本的UNIQLO，因簡約風格與相對便宜的價格，成為許多台灣消費者首選。近日一名女網友分享，原來UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶走，結帳時店員還不忘細心教學使用方法。貼文發布後網友震驚，「什麼？原來衣架可以帶走」。

從小吃到大！這款餅乾「酥脆香濃不膩口」熱銷57年 網讚：台灣餅乾的良心

中元節普渡將至，許多人開始採買零食餅乾準備祭拜。一名網友近日在社群平台Threads分享台灣經典零食「孔雀餅乾」，指出這款上市已有57年的產品，不僅份量充足、味道穩定，被稱為「台灣餅乾的良心」，貼文引發廣大共鳴，吸引超過1.7萬人按讚與留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。