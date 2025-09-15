全聯推出「香菜馬卡龍」 內行網友大讚：超好吃

現在香菜系列的餅乾、甜點正夯，連全聯都出了「香菜馬卡龍」！日前有位民眾表示，他在逛全聯時，聽到有對母女在聊天，指著某款馬卡龍稱「這不是普通的馬卡龍」，而他走上前定睛一看，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是香菜口味的」，文章曝光後，許多網友大讚「今年香菜好紅」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」發文表示，他去全聯買東西時，聽到一對母女聊天，媽媽說「這就是馬卡龍啊」，而女兒回應「媽，那不是普通的啦」，這段對話引起原PO好奇，他走近查看後，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是香菜風味的馬卡龍」，只見這款香菜風味的馬卡龍商品圖，上面寫著「創新口味」，且內餡誠意滿滿，全是香菜餡，吸引大批香菜愛好者。

文章曝光後，許多吃過的網友評論「好吃，這款沒有特別的香菜味，是給不吃香菜的人吃的馬卡龍」、「我朋友被我說服後吃看看，發現沒有很濃的香菜味，也覺得不錯吃」、「只要是香菜我通通買」、「今年香菜好紅啊」、「今天我有買到，很好吃，香菜味道很香」，有些網友則不敢嘗試，坦言「只要有香菜，我就絕對不買」、「我不吃香菜的朋友說不能接受」、「這是我害怕的味道」。

不過也有網友拿出成分表，認為「這款有人造奶油，長期攝取過多會增加反式脂肪酸、心臟病跟糖尿病」，也有網友認為價格過高，指出「一包50元好貴，我沒買」，還有人表示「下次會不會出芹菜馬卡龍？」、「聽說之後還會有香菜茶碗蒸」。