萊爾富新上架1款「神級美食」！老饕大推：是神仙組合

一名網友分享，萊爾富悄悄上架1新品，買回家嚐鮮後，發現內餡多到滿出來，直呼「有夠好吃！會一直回購」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，萊爾富推出一款新品「抹茶焙茶三明治」，實際入口後發現內餡滿到爆出來，直呼「這是什麼神仙組合，吃完好滿足，會一直回購的品項」。

貼文一出後，不少網友都表示「這個真的很好吃！餡超滿不會太甜！奶油質地很輕盈，吃完會想再吃第二個」、「好讚！萊爾富太低調了啦」、「萊爾富料感覺都給超多」、「感謝推薦等等手刀衝去買」、「剛放學刷到，馬上就去買」、「瘋了！我明天就去買」、「茶控表示暴動」。

此外，也有部分網友好奇該款三明治是否會太膩或過甜？對此原PO也回應「我覺得蠻甜的，建議要配咖啡！但內餡不會油膩，吃完還想再吃一個」。