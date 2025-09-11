快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

不想骨肉分離？他嫌好市多土雞腿「切塊不切斷」 內行人曝真相：故意的

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。好市多／提供
好市多示意圖。好市多／提供

美式賣場好市多常被視為採買天堂，不過近日卻有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」抱怨，標示為「土雞腿骨切塊」的商品，雖然價格合理，但實際卻只有「剁開」沒有「切斷」，導致雞肉和骨頭仍緊緊相連，每次料理前都得自己再加工，忍不住直呼：「挺麻煩的！」

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，不少人附和「我買到的連骨頭都沒斷，傻眼」、「骨頭沒切斷非常麻煩」、「我的不是骨頭沒斷，是完全沒切到骨頭」、「可能是不想骨肉分離吧」、「我家沒剁刀，所以不買」。

不過也有內行人跳出來解釋，這其實是「故意的啦」，因為「有人會一塊一塊拼回去，然後po文說少了，偷工減料」、「保留雞腿完整性，才不會有人說拿到的不是同一支」、「問銷售人員說這樣才知道是一整隻雞腿，但真的家裡沒剁刀還挺不方便處理的」。

該怎麼處理斷骨不全的雞腿呢？有「料理派」網友分享解決妙招，例如先用廚房剪刀分切，或是整隻直接下鍋熬湯，等煮熟後再分開，反而能保留更多湯頭精華。也有人建議先汆燙再切，不僅省力還能去腥。

雞腿 好市多

相關新聞

不想骨肉分離？他嫌好市多土雞腿「切塊不切斷」 內行人曝真相：故意的

美式賣場好市多常被視為採買天堂，不過近日卻有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」抱怨，標示為「土雞腿骨切塊」的商品，雖然價格合理，但實際卻只有「剁開」沒有「切斷」，導致雞肉和骨頭仍緊緊相連，每次料理前都得自己再加工，忍不住直呼：「挺麻煩的！」

喝美式咖啡免花錢還能找5元！小7店員曝超划算「隱藏省錢術」

超商咖啡是許多上班族每天的活力來源，一名在7-Eleven值大夜班的店員，近日在社群平台分享「隱藏省錢術」，指出只要善用「OPENPOINT」App點數，再加上自備隨行杯，中杯美式最低只要15元就能入手，甚至只要再加10元就能升級大杯。

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

來自日本的UNIQLO，因簡約風格與相對便宜的價格，成為許多台灣消費者首選。近日一名女網友分享，原來UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶走，結帳時店員還不忘細心教學使用方法。貼文發布後網友震驚，「什麼？原來衣架可以帶走」。

從小吃到大！這款餅乾「酥脆香濃不膩口」熱銷57年 網讚：台灣餅乾的良心

中元節普渡將至，許多人開始採買零食餅乾準備祭拜。一名網友近日在社群平台Threads分享台灣經典零食「孔雀餅乾」，指出這款上市已有57年的產品，不僅份量充足、味道穩定，被稱為「台灣餅乾的良心」，貼文引發廣大共鳴，吸引超過1.7萬人按讚與留言。

未開封整袋都是蟲！好市多關山米爬滿黑點 網揭原因：不是米的問題

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一組驚悚照片，內容顯示自己購買的一袋米尚未開封，袋內竟已長滿米蟲。此事引發網友熱烈討論，許多人紛紛表示曾有類似經驗，並分享防止米蟲的保存方法。

好市多比目魚驚見「捲捲條狀物」 內行見怪不怪：你已經吃下很多

近日有一名女網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享她購買的冷凍比目魚切片，並附上一張照片詢問：「請問比目魚肉裡面很多這種兩頭捲起來一條條的是寄生蟲嗎？」此貼文一出，立即引發網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。