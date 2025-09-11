不想骨肉分離？他嫌好市多土雞腿「切塊不切斷」 內行人曝真相：故意的

美式賣場好市多常被視為採買天堂，不過近日卻有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」抱怨，標示為「土雞腿骨切塊」的商品，雖然價格合理，但實際卻只有「剁開」沒有「切斷」，導致雞肉和骨頭仍緊緊相連，每次料理前都得自己再加工，忍不住直呼：「挺麻煩的！」

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，不少人附和「我買到的連骨頭都沒斷，傻眼」、「骨頭沒切斷非常麻煩」、「我的不是骨頭沒斷，是完全沒切到骨頭」、「可能是不想骨肉分離吧」、「我家沒剁刀，所以不買」。

不過也有內行人跳出來解釋，這其實是「故意的啦」，因為「有人會一塊一塊拼回去，然後po文說少了，偷工減料」、「保留雞腿完整性，才不會有人說拿到的不是同一支」、「問銷售人員說這樣才知道是一整隻雞腿，但真的家裡沒剁刀還挺不方便處理的」。

該怎麼處理斷骨不全的雞腿呢？有「料理派」網友分享解決妙招，例如先用廚房剪刀分切，或是整隻直接下鍋熬湯，等煮熟後再分開，反而能保留更多湯頭精華。也有人建議先汆燙再切，不僅省力還能去腥。