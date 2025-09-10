聽新聞
喝美式咖啡免花錢還能找5元！小7店員曝超划算「隱藏省錢術」
超商咖啡是許多上班族每天的活力來源，一名在7-Eleven值大夜班的店員，近日在社群平台分享「隱藏省錢術」，指出只要善用「OPENPOINT」App點數，再加上自備隨行杯，中杯美式最低只要15元就能入手，甚至只要再加10元就能升級大杯，讓不少網友直呼「超划算」。
原PO於Threads發文分享省錢撇步，他表示，消費者只要點開「OPENPOINT」App，進入後可在右上角查看「個人價值金額」，確認是否有足夠點數。接著進入「點數兌換」頁面，選擇想要的飲品，再由店員協助操作即可。以中杯美式為例，只需20點數，若攜帶隨行杯，還能退還5元，相當於僅花15元。若想喝大杯，加價10元就能升級買到。
該店員補充，這些點數都是日常消費累積而來，根據官方說明，「OPENPOINT」點數可折抵現金，每點等同1元。
貼文曝光後，吸引許多網友回應，「超棒」、「謝謝分享」、「用點數兌換才有辦法⋯⋯」，也有網友反映點數不好累積，「問題我沒OP點數，只能用錢買」、「3百多塊才累積一點，我的點數都不超過5點，用現金買還比較快啦」。
