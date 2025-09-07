快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶回家。 示意圖／ingimage
一名女網友分享UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶回家。 示意圖／ingimage

來自日本的UNIQLO，因簡約風格與相對便宜的價格，成為許多台灣消費者首選。近日一名女網友分享，原來UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶走，結帳時店員還不忘細心教學使用方法。貼文發布後網友震驚，「什麼？原來衣架可以帶走」。

原PO在Threads表示一直不確定UNIQLO的塑膠衣架怎麼用，每次勾都勾不好。近日她在台北南西門市消費結帳時，店員突然詢問需不需要帶走衣架，還貼心教學使用方法，她才發現原來衣架使用方式這麼簡單。

巧合的是，近日還有另一位網友為了UNIQLO的衣架發文，提問「UNIQLO的這種塑膠衣架是可以帶走的嗎」，表示看到朋友自助結帳完直接放到袋子裡，感到非常納悶。

有內行買家留言解答，「這個可以拿，而且真的很好用」、「倉庫出貨會給衣架，門市店員結帳也會問要不要留衣架」、「可以（帶走），上次還給店員，他們說不會重複利用，然後就把衣架丟掉了」、「有一次不想要，店員還說這個衣架尺寸適合吊掛內衣，問我真的不需要帶嗎」。

也有自稱前員工的網友分享，如果客人有需要是可以帶走那個衣架的，每件胸罩發貨來的時候都會配有一個專屬衣架，請大家放心UNIQLO多的是，同時強調，「當然歡迎你支持環保，把架子留下」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

來自日本的UNIQLO，因簡約風格與相對便宜的價格，成為許多台灣消費者首選。近日一名女網友分享，原來UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶走，結帳時店員還不忘細心教學使用方法。貼文發布後網友震驚，「什麼？原來衣架可以帶走」。

