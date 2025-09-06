從小吃到大！這款餅乾「酥脆香濃不膩口」熱銷57年 網讚：台灣餅乾的良心

中元節普渡將至，許多人開始採買零食餅乾準備祭拜。一名網友近日在社群平台Threads分享台灣經典零食「孔雀餅乾」，指出這款上市已有57年的產品，不僅份量充足、味道穩定，被稱為「台灣餅乾的良心」，貼文引發廣大共鳴，吸引超過1.7萬人按讚與留言。

原PO在貼文中展示剛開封的孔雀餅乾，只見包裝盒中整齊擺放超過30片餅乾，讓他直呼「塞滿滿的，中間沒分格」，並大讚「台灣餅乾的良心」。

許多網友也紛紛留言表示對這款餅乾的喜愛與回憶，例如「良心企業，現在的餅乾點心和以前真的差好多」、「泡牛奶特別好吃」、「孔雀餅乾真的很討厭，一打開就無法停下來⋯40分鐘的劇還沒結束就沒了」、「記得有一次看到Jolin專訪提到她喜歡吃孔雀餅乾」。

不過，也有部分網友認為餅乾風味略有變化，感覺與兒時記憶中的味道略有不同，「但現在孔雀餅乾沒小時候好吃，味道變的有點化學，少了蛋香味」、「可以接受漲價，不能接受偷工減料」、「包裝袋有變短啦，片數少了」、「小時候的孔雀餅乾可是滿到新開的最少要碎兩片」。

孔雀餅乾隸屬於台灣經典零食品牌「乖乖」，該品牌旗下產品包括乖乖桶、孔雀香酥脆等，長年在零食市場具有穩定銷量。根據家樂福2023年銷售數據，孔雀餅乾年銷量一度可堆疊出約2000萬座台北101，曾多次在餅乾類產品中名列前茅，顯示其在市場上的長期受歡迎程度。