未開封整袋都是蟲！好市多關山米爬滿黑點 網揭原因：不是米的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。業者提供
好市多示意圖。業者提供

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一組驚悚照片，內容顯示自己購買的一袋米尚未開封，袋內竟已長滿米蟲。此事引發網友熱烈討論，許多人紛紛表示曾有類似經驗，並分享防止米蟲的保存方法。

該名網友表示，雖然自家米已過保存期限才出現米蟲，但仍感到十分害怕。從照片中可見，袋內的白米已被大量米蟲侵占，畫面令人觸目驚心。此貼文一出，立刻引來眾多網友留言：「這款超多米蟲」、「我買過一次也是很快就長米蟲，後來就不買這款了」、「這麼大包冰箱也放不下，真的很麻煩」。

面對白米長蟲的問題，部分網友分享了自己的保存技巧：「打開後我都會放點薑和乾辣椒，ㄧ隻蟲蟲都沒有」、「我家白米一律放冷凍櫃」、「買回來的米先進冷凍冰兩天殺蟲卵，再室溫儲存」、「一定買真空包裝的米，不敢再買大包裝的」。此外，有人指出，關山米系列非真空包裝的產品確實容易出現米蟲，但其口感仍被認為是花東縱谷地區最佳。

有網友強調：「所有的米都會有米蟲，要杜絕米蟲孵化只有兩個方法。1.買回來的米先進冷凍冰兩天殺蟲卵，才能在室溫儲存。2.買回來的米直接進冷藏保存，低溫可以預防蟲卵孵化。所以，不是米的問題，是你的問題。」

