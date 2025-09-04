快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。(路透)
好市多示意圖。(路透)

近日有一名女網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享她購買的冷凍比目魚切片，並附上一張照片詢問：「請問比目魚肉裡面很多這種兩頭捲起來一條條的是寄生蟲嗎？」此貼文一出，立即引發網友熱烈討論。

根據《今購百科》的資料，這款冷凍比目魚切片以肉質細緻、味道鮮甜著稱，並且細刺少、入口即化，是許多人喜愛的海鮮選擇。推薦的料理方式包括乾煎及豆酥料理。然而，照片中疑似寄生蟲的情況，讓不少人開始關注海水魚的食用安全。

網友們紛紛留言回應，有人直言：「寄生蟲」、「煮熟沒問題，白帶魚才是真的多」、「大家都說海水魚常見，煮熟就好，那生魚片怎麼辦」、「比目魚是底棲生物，本來就有一堆寄生蟲，沒把握千萬不要生著吃」。

另有網友表示：「這只是你發現的，你沒發現的不知吃下去多少了」、「海鮮多少會有，屬於正常，冷凍就凍死了，外加烹飪有煮熟就好」、「海水魚寄生蟲多是正常的，現釣上來的更多，海獸胃寄生蟲」、「煮熟就沒問題，切莫生食」。

此外，也有網友以幽默方式回應此事：「這是吻仔魚，買比目魚送的，好市多會員專屬禮」、「別擔心，當吻仔魚吃掉就好」、「煮熟就是蛋白質」。

好市多比目魚驚見「捲捲條狀物」 內行見怪不怪：你已經吃下很多

