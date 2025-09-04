好市多「神布」PK！藍、黃擦拭布選哪條？眾人挺這色：餐飲業常用

有一名女網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一組科克蘭超細纖維擦拭布的照片，並詢問「藍色和黃色有什麼不一樣？」引發網友熱烈討論。

根據《今購百科》資訊，這款KIRKLAND SIGNATURE科克蘭超細纖維擦拭布以吸水性和柔軟度聞名，適合清潔、打蠟及擦拭車體。網友們對藍色與黃色版本的使用心得各有看法，形成一場有趣的「神布之爭」。

不少網友力挺黃色擦拭布，表示其柔軟度和吸水力更勝一籌：「黃色那條真的是神布，你去各大汽車美容、自助洗車幾乎都會看到，我自己用了10幾年，不管是洗車或當抹布都很好用而且幾乎不會掉毛」、「黃色比較柔軟，可以拿來擦拭汽車漆面」。

但也有支持藍色的聲音：「藍色不是經常上架，當然買藍色」、「以前藍色只在線上商店販售，兩者質料相同價格也是一樣」、「小朋友才做選擇」。

然而，部分網友分享了使用藍色擦拭布的困擾：「藍色洗的時候，水都是藍色的」、「藍色很容易因為清洗就釋出顏料」、「以前用過藍色（吸水力較差）哦！現在看到藍色不會拿了」。

有人直接表態：「比較喜歡黃色，但真的好容易就髒了，餐飲業好多都用這條黃色抹布」、「仔細摸，黃色料比較好」、「兩個都用過，我會選黃，藍色褪色好討厭」。

也有網友分享自己的使用方式：「我都買來洗車用，黃色下蠟用，藍色下玻璃鍍膜用」。