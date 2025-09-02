馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日常清潔中，廁所馬桶長時間累積的汙垢令許多人相當頭痛。示意圖／ingimage
日常清潔中，廁所馬桶長時間累積的汙垢令許多人相當頭痛。有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，經過一個暑假，發現宿舍馬桶布滿汙垢超噁，結果看到有人推薦一款清潔劑，想說死馬當活馬醫，沒想到效果意外不錯，貼文一出其他網友也紛紛獻出自己的省錢去汙妙招。

原PO透露，因為放暑假太久沒回宿舍，結果看到馬桶之前沒刷乾淨的垢，讓他覺得「超噁」。原PO和室友嘗試清刷，「刷半天都刷不到，但又不敢手伸進去用力擦……」。後來看到有人推薦一款清潔劑，決定嘗試看看，「想說死馬當活馬醫，結果真的太酷了！」

原PO描述，自己是在晚上睡前倒入清潔劑，隔天早上起床沖水，幾乎不用費力刷洗，馬桶就恢復乾淨，「尤其是那塊刷不到的垢也徹底不見，真的方便！對我們這些懶人來說根本是救星！」

貼文曝光後，許多內行網友推薦更便宜的檸檬酸，「尿垢、皂垢把檸檬酸倒下去攪一攪一晚見效，先用熱水沖一下再倒效果更佳」、「我是用食用檸檬酸，不僅環保、便宜 、方便，睡覺前裝在噴罐噴灑，嚴重者多試幾次，一樣清潔乾淨！酸去垢（食用檸檬酸粉）、鹼去油（食用小蘇打粉）」、「用檸檬酸就可以了，租屋處馬桶整個黑色的，泡一天沖掉都白了」。

也有網友分享其他清潔妙招，「過碳酸鈉晚上倒下去早上就乾淨了」、「漂白水好用」、「我用日本第一石鹼洗馬桶就超好用，陳年尿垢刷得起來」、「那一圈，用浮石，清潔溜溜」。

