颱風天你最愛囤哪款？2025全聯泡麵十大明星曝光

說到全聯必囤美食清單，泡麵絕對榜上有名。不管是宵夜嘴饞、颱風天備糧，或是懶得開伙時，泡麵總能以最簡單的方式來填飽肚子，同時還能療癒心靈。而在泡麵百家爭鳴的全聯賣場中，有人偏好湯頭濃郁的韓系辣味，有人則鍾愛台式經典的炸醬或滷肉香氣，也有不少人追求豪華系泡麵，為的就是那包紮實的肉塊，吃起來更加澎湃、有飽足感，每款泡麵可說是各有一票死忠擁護者。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出討論度最高的全聯10大超人氣泡麵。其中，長年熱銷的滿漢大餐僅排第六名、經典不敗的來一客杯麵擠不進前三？究竟這場泡麵爭霸戰中，誰能脫穎而出勇奪聲量冠軍呢？快一起來揭曉吧！

No.10 味丹味味一品

雖說泡麵常被視為充飢果腹的方便選擇，但不少人對於泡麵的口味與內容物也相當講究。近年來，許多品牌紛紛推出高檔或創新口味，讓泡麵不再只是「應急食品」，更成為能細細品味的美味料理。「味味一品」便是其中代表，憑藉濃郁湯頭與超大肉塊，在小資族心中佔有一席之地。該品項一共推出五款口味，包含經典不敗的原汁珍味牛肉麵、極品紅燒牛肉麵、皇朝牛筋麵、天香川味牛肉麵、麻辣臭豆腐麵等。其中最具話題的莫過於「麻辣臭豆腐麵」，把夜市經典端上泡麵舞台，辣中帶香，臭得剛剛好，成為不少饕客的泡麵清單首選。無論你偏愛濃郁醇厚的牛肉湯頭，還是追求麻辣刺激的嗆香滋味，味味一品都能滿足不同族群的味蕾。此外，也有不少人會另外加蔬菜、肉片，升級成一碗豪華泡麵，成為居家料理的救星。網友討論「味味一品，廣告最少但確實最強的」、「味味一品以前的小四川最好吃，可惜停產」、「我宣布味味一品麻辣臭豆腐泡麵是台灣第一泡麵」。

No.9 味丹味味麵

說到台灣人必吃的經典泡麵，怎麼能少了「味味麵」！這款老字號泡麵自1974年代問世以來，就默默陪伴了幾代人成長，也是不少家庭廚櫃裡永遠不會缺席的常備糧食。只要熱水一沖，一碗熟悉的香氣就能立刻上桌，看似簡單平凡的賣相，卻藏著讓人一吃就上癮的魔力。濃郁肉燥湯頭搭配滑順不糊爛的麵條，每一口都充滿熟悉的台式滋味。即使面對市場上琳瑯滿目的新奇泡麵選擇，味味麵依然憑藉著懷舊熟悉的風味與親民的價格，默默累積了一票忠實老饕。對許多人來說，吃下肚的不只是一碗泡麵，更是一段充滿記憶的歲月縮影。網友表示「味味麵好吃又香，額外加點辣椒粉更讚，經典好味道」、「味味麵從小吃到大40年了」、「味味麵好吃，推一個」。

No.8 味丹味味A

在味丹眾多泡麵系列中，「味味A」可說是最具代表性的經典。這個超過30年的長青品牌，憑藉濃郁湯頭和獨特配料，成為無數人心中難以忘懷的「回憶殺」。味味A系列口味選擇多元，除了爽辣帶勁的「香辣牛肉湯麵」和溫潤醇厚的「肉骨茶湯麵」外，最受歡迎的莫過於長年穩居熱銷榜的「排骨雞湯麵」。這款經典口味的魅力，在於它獨有的台式好滋味，誘人的焦香肉塊搭配清脆爽口的高麗菜乾，在熱水的沖泡下瞬間釋放出誘人香氣，每一口都讓人彷彿回到記憶中的溫暖時光，一吃秒入魂。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2025年5月2日，一名網友在社群上分享全聯味味A買一送一的優惠活動，其價格與口味吸引大家在留言區論戰「現在全聯泡麵買299可以現折30，還不錯」、「相信我，這個麵軟軟爛爛超級無敵好吃」、「味味a那款很難吃，但遇到買一送一，我還是會買」、「全聯買一送一，真的感受不到便宜在哪」。

No.7 營多麵

創立於1970年的營多麵，是印尼最大的食品公司營多食品旗下的泡麵品牌，同時也是許多台灣人接觸東南亞風味泡麵的啟蒙首選。Indomie營多麵不只被評為「全球最受歡迎的速食麵品牌」，而且還連續8年拿下「全球三大最受歡迎食品品牌」殊榮，足見其橫掃世界的超高人氣。最令人驚喜的是，這款泡麵還能依照日本、台灣、韓國等各國飲食文化變化出不同吃法，像是在泡麵裡淋上美乃滋、灑上柴魚片、海苔粉，就能變身成「泡麵大阪燒」；加入白飯、泡菜、起司片、海苔絲，又是一道韓式風味十足的炒泡麵；甚至也有網友會在麵條裡灑滿起司絲和培根片，自製出邪惡度破表的「營多特餐」，美味升級又有飽足感。各種創意吃法讓營多麵在網路上擁有極高的討論度，也難怪成為台灣人喜愛的眾多泡麵品牌之一。「超愛營多麵的醬料! 有夠好吃，而且加什麼進去都不違和」、「營多麵跟什麼配料拌都很搭」、「我自己是最愛單包裝的，油蔥酥多一個脆脆的口感」。

No.6 統一滿漢大餐

若要評選奢華系泡麵的話，統一滿漢大餐絕對是當之無愧的代表。它扭轉一般速食麵只有調味包的印象，在1983年率先推出附有加熱即食的肉塊料理包，軟嫩入味的超大肉塊搭配濃郁鮮美的湯頭，讓人幾乎忘了自己正在吃的是一碗泡麵；除了升級肉塊用料外，滿漢大餐連麵條都有所講究，嚴選黃金比例的寬扁狀麵體，能牢牢吸附湯汁，讓每一口都充滿湯頭的精華。這兩大特色完美提升了泡麵的口感與豐富度，使其吃起來就像是一碗高級的現煮麵。

滿漢大餐自推出以來，不斷開發新口味，包括蔥燒、麻辣鍋、珍味等三種湯頭，其中，珍味牛肉麵更成為網路話題焦點，吸引眾多外國網紅拍片開箱。這款高級版泡麵不僅征服了台灣人的味蕾，也成為海外觀光客指定必買的人氣伴手禮，進一步奠定它在泡麵市場中無可取代的經典地位。

No.5 味丹雙響泡

在本次全聯人氣泡麵十大榜單中，味丹表現實屬亮眼，一口氣囊括四個名次。其中，以 1,089 筆聲量拿下第五名的「味丹雙響泡」，更是品牌中討論度最高的焦點系列。麵如其名，味丹雙響泡擁有兩塊大份量麵體，特別能滿足大食量族群的需求。不過，該款泡麵曾被暗酸是「全台最難吃的速食麵」，甚至連品牌官方都在宣傳廣告上自嘲「颱風天留守貨架」，幽默有趣的風格讓無數網友笑翻。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2024年10月1日，去年因山陀兒颱風持續逼近台灣，民眾紛紛衝全聯瘋搶食物與物資，有趣的是，蔬菜類貨架上只剩紅蘿蔔，其餘食材全被一掃而空，不少網友也順勢點名雙響泡，笑稱「寧願吃雙響泡」，該事件在網路上引起熱議，帶動聲量高峰。

No.4 統一來一客

在競爭激烈的泡麵市場中，統一來一客以獨樹一幟的「小份量」成功殺出重圍，不只深獲廣大女性的喜愛，更是不少人宵夜的首選名單。不同於其他品牌主打的飽足感與大份量，來一客精準地鎖定那些追求輕食、不想有負擔的消費族群。它小巧玲瓏的杯麵造型，完美地呼應了「來一客」這個親切的名稱，讓人在滿足口腹之慾的同時，也不會感到太多的罪惡感。儘管份量迷你，但來一客杯麵在美味上卻絲毫不妥協。其口味選擇相當豐富，從經典不敗的鮮蝦魚板到湯頭濃郁的川辣牛肉、韓式泡菜等，每一款都各有擁護者。

一名網友於PTT發文表示，在颱風天去全聯買來一客時，發現貨架上連滯銷款口味都被一掃而空，好奇詢問大家都喜歡哪種口味？貼文一出，底下掀起熱烈討論「通常選牛肉跟京燉」、「來一客一定挑鮮蝦魚板」、「鮮蝦+川辣混在一起吃就對了」；另外，也有網友疑惑發問「來一客有哪款賣特別差的嗎」？

No.3 農心辛拉麵

韓國銷售冠軍的農心辛拉麵，目前在全聯速食麵人氣榜中高居第三名。值得一提的是，除了位列第七的印尼營多麵之外，辛拉麵是少數能突破本土口味優勢、成功躋身排行榜前段班的國外品牌，實力不容小覷。這款泡麵以香辣濃郁的湯頭聞名，辣得過癮卻不至於嗆喉，融合獨特韓式香料，讓人只要喝上一口便欲罷不能；而麵體也有別於一般的本土泡麵，其麵條具有彈牙滑順的特性，即便浸泡在湯中也不易爛掉，與辛香湯頭相互交織，兩者堪稱完美的黃金搭配。

辛拉麵之所以深受台灣人喜愛，除了口味取勝外，也加上韓流文化的影響。在多部熱門韓劇與韓綜中，經常在可看到韓星們大口吸麵的療癒畫面，這些細節讓觀眾產生強烈的共鳴與食慾，進而掀起模仿風潮。對許多人而言，辛拉麵不只是方便速食，更是一種融入韓劇情調的生活體驗，也因此在台灣與海外市場都持續穩占人氣熱銷榜。

No.2 維力炸醬麵

陪伴無數台灣人走過歲月光陰的維力炸醬麵，可說是泡麵界的經典代表，更承載著許多人深厚的懷舊情感。關於它的吃法向來五花八門，有人偏愛直接沖泡成湯麵，有人喜歡乾濕兩吃的雙重口感，甚至有人乾脆把麵體捏碎後拌醬生吃，展現隨興又創意的風格。

近年來，網路上還流傳著一種獨特的新興吃法，那就是將維力炸醬麵加入士力架巧克力，兩者乾拌後創造出鹹甜交織的新滋味，吸引不少網友紛紛挑戰。作家陳思宏更親自嘗試並發文盛讚「好吃到瘋掉」，直呼這種吃法完全將泡麵提升到另一個高度，該則貼文引發熱烈迴響，隨即湧入破千則留言，網友「真的意外的很好吃！只是熱量太高」、「我研究所同學在學校已經連吃兩週了」、「剛剛試了，爆炸好吃，謝謝推薦」。不過，也有網友不買單，直言「我不能接受這吃法，所以我觀看就好」、「味道是不怪，但還是原來的最好吃」、「就不能好好吃完炸醬麵再吃完整巧克力嗎」，正反兩面的意見在網路上掀起一波論戰，也讓這碗陪伴台灣人數十年的國民泡麵再度成為話題焦點。

No.1 維力素飄香

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2025年6月9日，維力順勢出招，將這種創意吃法化為新品，推出附有豆漿粉的素飄香麻辣燙泡麵，讓消費者免動手調配也能重現香濃口感。這波新品在當日創下 1,089 筆討論聲量，累積近一年高達6,736筆，成功點燃話題熱度，拿下冠軍寶座當之無愧。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年08月26日至2025年08月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

