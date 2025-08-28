推車堆滿才是王道！女兒普渡採購「看著買」狂掃兩大車：還有回饋可拿

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。業者提供
近日一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了她與妹妹的普渡採購經歷，瞬間掀起網友熱烈討論。她透露，因為媽媽在國外旅遊，僅交代她們到好市多採購普渡供品，並表示「其他妳看著買」，結果，兩人買了整整兩大車的商品，不僅完成任務，還加碼狂掃自己喜歡的商品，並笑稱：「這次都是老爸買單，所以我們完全沒在手軟！」

照片曝光後，網友紛紛留言分享自己在中元節檔期的好市多採購經歷。有網友表示，「剛剛去好市多真的超多普渡的零食餅乾」、「每次要拜拜我們也都是去Costco買超多東西」、「上禮拜去大家的購物車真的一個比一個誇張，好像都不用錢的」。更有網友笑稱，「這樣算少了吧，其他我看著買的話沒有三車是不會離開的」。

女網友表示，幸好社區的普渡拜拜提早舉辦，不然下週感覺就是「戰爭」模式。她還提到，好市多的黑卡回饋在這波採購中派上用場，接下來中秋和黑五也能繼續使用。網友紛紛留言，「最近真的好多人推車都好滿」、「來好市多採購真的都是一箱一箱搬的，好奇如果是叫外送可以送這麼多嗎？」、「大家普渡都好會買，我都怕買了吃不完」。

中元節期間，好市多成為許多人一站式採購的首選，不僅方便還能一次囤足所需商品。有網友幽默留言：「媽媽回家會不會嚇到，也買太多www」還有人表示，「今天去好市多大家的購物車都在比誰堆得更高，真的很誇張！」

