好市多1款浴巾特價165元！她踩雷勸退：洗衣機被「炸了」

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，記者黃筱晴／攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一條特價浴巾，結果買回家洗之後狂掉棉絮，讓她直呼「有夠雷！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款「印度製浴巾」在特價，一條只要165元，又寬又大，摸起來也舒服，決定放進購物車。

這名網友進一步說明，原本以為撿到便宜，沒想到買回家後拿去洗，竟然把洗衣機「炸了」，棉絮弄的洗衣機到處都是，重洗一次還是一模一樣，讓她驚呼「有夠雷！」。

貼文一出後，不少買過的網友也喊踩雷，紛紛表示「從以前到現在買了3次，之前的品質很不錯，但最近這幾年買的也是狂掉棉絮」、「這超難用，當初特價買了10條，狂掉棉絮，後來都剪一剪當踩腳布」、「我也買過，一樣的情形，退了吧」、「這牌不管洗幾次毛絮都還是一樣多」、「印度品質超爛」、「之前買兩條，房間都是毛」。

不過，也有部分網友回應「它本來就厚又大條，套洗衣袋另外洗，可以用超久」、「洗個幾10次之後就不會了，我是過來人」。

