以為撿到便宜！她買好市多特價浴巾「炸了」洗衣機 網看產地不意外

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有一名女網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段購物血淚史，掀起了網友熱烈討論。她在貼文中指出，自己在好市多購入了一條印度純棉浴巾，原本以為這款特價商品物超所值，價格僅165元，比起她平時在H牌購買的700元浴巾還要厚實、寬大，且摸起來相當柔軟舒適。然而，實際使用後卻令她大失所望。

該女網友表示，浴巾第一次下水清洗就讓她的洗衣機「炸了」，原本一起丟進去的衣服全都沾滿了棉絮。她不甘心，再次嘗試清洗，但結果依然如故，棉絮問題毫無改善。她無奈地說：「雷！有夠雷！實驗後還是乖乖回去買700元的浴巾，至少和衣服一起洗時不會掉棉絮。」為了清理被沾染的衣服，她甚至洗了三次，直呼快昏倒。

此篇貼文曝光後，引來大批網友留言討論，多數人紛紛表示自己也曾有類似的購物經驗。一名網友留言道：「一分錢一分貨」、「印度貨啊...你可以不買，但一定要叫你朋友買。」另一位網友則分享自己的遭遇：「我也買過白色的浴巾，真的超雷，一起洗的衣服都沾滿了一堆棉絮，現在不太敢去好市多買浴巾了！」甚至有人直言：「這條真的很難用，我也退過。」

然而，也有部分網友提出解決方案。一位網友建議：「個人使用經驗上沒有問題，因為個人毛巾都是分開洗滌，這是最好的『避掉毛』策略之一！如果日常洗衣服是會把整桶衣服丟下去的，那這條毛巾我覺得不適合。」但仍有不少人認為：「特價總是有原因吧！」、「感謝排雷。」更有網友幽默表示：「感謝你犧牲自己，解救大家。」

