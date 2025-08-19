好市多新上架「法式點心組」 一票會員踩雷吐心得：根本是發糕

美式賣場好市多價格實惠，商品種類齊全，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期好市多上架可麗露、瑪德蓮點心組，沒想到買回家品嚐之後，讓他直呼「超級雷」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一款新上架的「法式點心組12入」，內含可麗露、瑪德蓮各6個，本想說買來嚐鮮，結果卻大失所望，讓她直呼「這可麗露是什麼東西？」

貼文一出後，不少網友都表示，「可麗露是粿的口感～非常雷！」、「超級甜、味道超級假，跟可麗露完全沾不上邊，軟糯的發糕」、「裝成可麗露的發糕」、「可露麗造型發糕」、「妳不寂寞啊…是發糕」、「超難吃，可麗露酒味無敵重…我都懷疑是不是加米酒」、「根本不是可麗露，不知在吃什麼，噁心極了」。

此外，有內行網友解釋，可麗露內部應呈現蜂巢狀，「內部要有蜂巢狀才是正確的」、「可麗露要外脆內軟有蜂巢狀的，才是好吃的可麗露」。

