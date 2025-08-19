內行曝挑選好市多進口水蜜桃秘訣 會員大讚：長知識

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多採買生鮮水果，發現一款美國哈蜜瓜，他大讚甜度高、水分多，果肉相當細緻，也分享挑選水果的妙招。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享好市多的水果，指出台灣近期因豪雨影響，瓜類災情慘重，建議可以改吃「美國皇冠哈蜜瓜」。他買回家後發現甜度極高、水分很多，果肉也很細緻，相當推薦。

原PO進一步指出，若想買美國水蜜桃，挑品種有Snow（雪）系列的就對了，「放軟保證甜美多汁」，他還提醒民眾不要買到白甜桃，白甜桃是nectarine，水蜜桃是peach，英文不一樣。

貼文一出，引起多數網友稱讚，「好需要這樣的分享文喔，謝謝您！」、「美國哈蜜瓜品質真的很不錯，甜度保證，螞蟻人最愛」、「買到不好吃的水果真的會很懊惱，尤其碰到價格高的時候，感謝熱心分享！」、「哈蜜瓜非常非常好吃，7號買的吃四天，今天10號就吃完了，我是沒有常溫放直接冰，甜度還是很棒」、「原來水蜜桃還有這麼多品種」、「謝謝分享，我下次會注意品種了！」、「專業推！今年買到有Snow真的都好吃」。