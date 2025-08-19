快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

聽新聞
0:00 / 0:00

內行曝挑選好市多進口水蜜桃秘訣 會員大讚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多採買生鮮水果，發現一款美國哈蜜瓜，他大讚甜度高、水分多，果肉相當細緻，也分享挑選水果的妙招。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享好市多的水果，指出台灣近期因豪雨影響，瓜類災情慘重，建議可以改吃「美國皇冠哈蜜瓜」。他買回家後發現甜度極高、水分很多，果肉也很細緻，相當推薦。

原PO進一步指出，若想買美國水蜜桃，挑品種有Snow（雪）系列的就對了，「放軟保證甜美多汁」，他還提醒民眾不要買到白甜桃，白甜桃是nectarine，水蜜桃是peach，英文不一樣。

貼文一出，引起多數網友稱讚，「好需要這樣的分享文喔，謝謝您！」、「美國哈蜜瓜品質真的很不錯，甜度保證，螞蟻人最愛」、「買到不好吃的水果真的會很懊惱，尤其碰到價格高的時候，感謝熱心分享！」、「哈蜜瓜非常非常好吃，7號買的吃四天，今天10號就吃完了，我是沒有常溫放直接冰，甜度還是很棒」、「原來水蜜桃還有這麼多品種」、「謝謝分享，我下次會注意品種了！」、「專業推！今年買到有Snow真的都好吃」。

美國 水果 好市多 水蜜桃

延伸閱讀

好市多豆腐開盒「縮水15％」！他怒嗆偷工減料 網笑：第一天做菜？

好市多上架新款帆布購物袋1組2入 眾人見價格：便宜好看又實用

不怕吃不完了！好市多烤雞大腿「縮水」推4入小包裝 單價曝光

好市多上架「日本神級水果」售價近2000元！內行曝1招更省錢

相關新聞

好市多新上架「法式點心組」 一票會員踩雷吐心得：根本是發糕

美式賣場好市多價格實惠，商品種類齊全，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期好市多上架可麗露、瑪德蓮點心組，沒想到買回家品嚐之後，讓他直呼「超級雷」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

內行曝挑選好市多進口水蜜桃秘訣 會員大讚：長知識

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多採買生鮮水果，發現一款美國哈蜜瓜，大讚甜度高、水分多，果肉相當細緻，也分享挑選水果的妙招。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不怕吃不完了！好市多烤雞大腿「縮水」推4入小包裝 單價曝光

美式賣場好市多（Costco）一向以高CP值商品吸引會員消費，其中熟食區熱賣商品「烤雞大腿」深受家庭客和健身族群喜愛，不過近期有民眾發現，原本的8入烤雞大腿悄悄改成6入包裝，雖然價格同步下調，但實際換算後單價卻更高，引發網路熱議，相關貼文不到一天吸引超過43萬瀏覽。

台灣超市、賣場都有1毛病！網集體籲改進：遠遠落後國外

台灣超商、超市相當密集，一名網友分享，觀察到台灣各大超商和賣場的收銀員都是站著，呼籲應該提供椅子給他們。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

楊柳颱風來襲！菜價漲翻天唯獨它「穩價10元」 婆媽驚：想買都秒殺

楊柳颱風來襲，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動...

家樂福冷凍水餃選哪款？ 內行人推「1品牌」：59元便宜好吃

煮水餃方便又快速，口味豐富是許多家庭冰箱不可或缺的常備品。一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour 商品網友真心話」貼出五種水餃照片，好奇大家推薦哪一款，貼文吸引許多人熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。