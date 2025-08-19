快訊

不怕吃不完了！好市多烤雞大腿「縮水」推4入小包裝 單價曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多烤雞大腿6入289元。圖擷自《今購百科》
好市多烤雞大腿6入289元。圖擷自《今購百科》

美式賣場好市多（Costco）一向以高CP值商品吸引會員消費，其中熟食區熱賣商品「烤雞大腿」深受家庭客和健身族群喜愛，不過近期有民眾發現，原本的8入烤雞大腿悄悄改成6入包裝，雖然價格同步下調，但實際換算後單價卻更高，引發網路熱議，相關貼文不到一天吸引超過43萬瀏覽。

有網友在Threads發文指出，好市多雞腿漲價8隻變6隻，話題一出吸引大批網友討論。據了解，好市多原本8隻烤雞大腿售價359元，平均一隻44.9元，如今改為6入289元，單隻價格提高至48.2元，確實漲價了。此外，還有4入包裝售價198元，平均每隻49.5元，雖然更適合小家庭或個人，但單價更高。

針對好市多雞大腿漲價，網友紛紛表示，「客單變低實質漲價」、「一次漲太多了吧」、「哇哇哇！昨天買8隻359，今天怎麼突然漲價了」、「只買烤雞」、「台幣升值，Costco 裝傻中」、「台灣應該是最貴的地區了吧！一堆東西漲到沒天理，會員期滿後，只能退出了」。

不過，也有不同聲音認為6入份量更剛好，「8隻完全吃不完」、「少兩隻，吃得完了」、「一隻才差3元」、「但是雞腿很大隻」、「嫌貴的自己去買看看，台灣電宰雞腿一隻多少錢」。4入包裝出現更吸引網友正面評價，「有出4入的，這樣不用擔心太多吃不完了」、「有4隻很讚」、「終於有4隻包裝，太好了」。

除了烤雞大腿外，有會員也指出，近期不只熟食區，連台灣豬梅花火鍋片、大理石麵包等商品也悄悄縮水或漲價，引發不少消費者關注。

漲價 好市多 烤雞腿 消費者

