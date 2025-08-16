台灣超市、賣場都有1毛病！網集體籲改進：遠遠落後國外

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，觀察到台灣各大超商和賣場的收銀員都是站著，呼籲應該提供椅子給他們。示意圖／Ingimage
台灣超商超市相當密集，一名網友分享，觀察到台灣各大超商和賣場的收銀員都是站著，呼籲應該提供椅子給他們。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，支持台灣所有大賣場都能讓收銀員坐著結帳，因長時間站立會對身體造成負擔，加上國外早有收銀員坐著服務的案例，直呼「他們的工作是收銀不是罰站！」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「超級認同，那個明明就可以坐著收銀，一直叫人罰站到底是幹嘛啦！」、「還有超市也是！麻煩全面讓結帳人員坐著，台灣幾乎每間都沒椅子給收銀員坐」、「真的要提供椅子，至少沒有在忙的時候可以坐，很多真的都站一整天超級辛苦」、「贊成可以提供椅子，這樣至少不忙的時候或身體不舒服的時候能稍微坐一下」、「百貨業也該給椅子，站整天真的很崩潰」。

此外，也有部分網友分享自身旅遊經驗，指出「剛從歐洲玩回來，賣場跟超市都有提供椅子給店員坐！真的要學習一下」、「剛從歐洲旅遊回來！奧地利維也納的超市收銀有椅子」、「義大利那些超市阿嬤都坐著，掃完條碼東西還用超光速推給你，不管你裝好了沒，再加一個屎臉跟妳說多少錢」。

