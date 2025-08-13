楊柳颱風來襲！菜價漲翻天唯獨它「穩價10元」 婆媽驚：想買都秒殺

楊柳颱風來襲，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。一名網友到超市補貨時，發現一款菇類產品不僅沒漲價，還貨量齊全，有內行馬上就懂颱風天「吃菇類比較划算」。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，全場只剩金針菇沒漲價，一包只要10元且貨量齊全，另外馬鈴薯、胡蘿蔔跟其他菇類的價格，波動也不大。

颱風天菜價紛紛喊漲，有內行表示這時候吃菇類比較划算，「它們生長在溫室環境又是太空包，這樣還能藉機漲價就太過分」、「假如連金針菇都貴了，那就是世界末日也到了」、「真的只能吃菇了，唯一平價」。不過也有婆媽哀號都買不到，「那天想去買都秒殺，也沒半包」、「竟然還有貨，這10元金針菇我家附近全聯都被掃光」。

另外不少人也推薦料理方法，「切小段，煎蛋蠻好吃的，要煎到恰恰」、「好吃不胖，燙它15秒或是乾煎加蛋，都好吃」、「金針菇片成薄片、裹酥炸粉，用平底鍋半煎炸，就很好吃」。

近期菜價高漲，北農表示，今日蔬菜到貨量下降，每公斤批發價格有下跌到63.1元，但仍為今年第三高價。北農指出，葉菜類進貨量略減，價格跌多漲少，甘藍到貨量約378噸，價格上漲5元，大白菜到貨量約74噸，價格下跌3元，青江菜到貨量約14噸，價下跌28元。