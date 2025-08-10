家樂福冷凍水餃選哪款？ 內行人推「1品牌」：59元便宜好吃

煮水餃方便、快速、口味又豐富，是許多家庭冰箱不可或缺的常備品。一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour 商品網友真心話」貼出五種水餃照片，好奇大家推薦哪一款，貼文吸引許多人熱烈討論。

原PO分別貼了豬肉、玉米豬肉、瓜仔雞、韭菜、高麗菜五種，希望大家推薦好吃的口味。許多網友回應，「我自己是買家樂福的瓜仔雞水餃，回購多次」、「手捏那款的瓜仔雞，那個好吃不會太鹹，玉米的也很多人推薦，手捏的這款皮真的好吃」、「我都只買家樂褔素食的水餃，整齊放盤子上，再進電鍋蒸起來」、「阿福瓜仔雞冷凍水餃」。

其中不少人大推家樂福品牌Simple系列，「那個simple系列（59元）的很小顆餡料不多，要用煎的才不會很容易吃膩，算是價格便宜、吃粗飽等級」、「甘苦人都吃59元水餃」、「手工一定比較好吃，59元的就是吃得飽，但我覺得小孩能接受」、「我吃過59的高麗菜豬肉，好吃耶，不過我是用蒸的，夏天懶得煮飯」、「59的是完全不挑的，能吃飽就好，手工捏花是比較像水餃的」、「59元水餃算是好吃，之前是50元，有漲價了」、「我買59元韭菜水餃，便宜好吃」。

另外，原PO還請益了家樂福好吃的原味抓餅，透露自己都直接氣炸之後淋上煉乳或是榛果巧克力吃醬，吃過的人則表示，「原味跟素食口味的抓餅我都吃過，我個人比較喜歡素食那款」、「抓餅我覺得不太好吃…其他牌的好一點」。