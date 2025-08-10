「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

便利商店的微波食品選擇多元，加熱幾分鐘即可上桌，受到不少民眾青睞。近日有網友分享他心中最強的微波美食，「已經連吃三天，兩包還只要70塊！」引起底下留言區熱烈討論。

該網友在Threads發文大讚：「這是近期吃到最頂的微波食品，榮登超商美食冠軍！」原來是全家便利商店的uno pasta，正逢優惠檔期，每包原價49元，2包69折，相當於每包僅34元，便宜、好吃又方便，讓原PO讚不絕口。

貼文曝光後，許多老饕也紛紛認證，「明太子口味超頂」、「這個系列的真的很好吃，推蒜炒跟辣味明太子」、「辣番茄口味，再一份韓式炸雞，舒服」、「番茄口味已經是我超商義大利麵第一名了」、「青醬乳酪筆尖麵推推」。

另外分量也引起討論，「就是分量稍微少了點，上次趁優惠我直接買了8包回去冰冷凍」、「這個很適合當點心，因為分量不多」、「這款好吃，量不多，但味道很夠」；也有人直呼，「其實不管小七還是全家，他們的袋裝微波食品有些都還蠻好吃的說！」