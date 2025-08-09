好市多豆腐開盒「縮水15％」！他怒嗆偷工減料 網笑：第一天做菜？

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一塊板豆腐，回家後竟發現被「偷工減料」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多時，買了一塊「冷藏真品非基因改造板豆腐」，回家拆封後，發現體積大縮水，跟外盒比起來大約少了15％，讓他直呼「偷工減料愈來愈誇張」。

貼文一出後，不少網友都表示「那不叫偷工減料，叫做漲價」、「只要內容物跟它包裝上的標示相符，廠商就沒有欺騙、標示不實的法律問題」、「沒有填滿…至少要改外盒尺吋，才能瞞天過海…台灣太多都縮水的」、「應該是縮水，不然就是灌水」、「剛好邊角料？我買的沒有這樣欸，建議退貨還你公道」。

不過，也有內行人說明，要看重量是否有落差，回應「豆腐有400克就不是偷工減料。豆腐本來就是這樣泡在水裡，形狀比較不會崩，影響味道和口感了，第一天做菜或買菜？」、「那個是算重量的，誰跟你看體積？」、「應該要拆開濾水後秤重，看有無400克吧！包裝有寫淨重是400克呀⋯怎能只看體積」、「豆腐拿出來秤一下是不是400克，少於400克支持退貨」。