好市多「新口味零食＋炸雞」創意組合 網大讚：口味濃郁超好吃

到好市多補貨時，許多人都是列好清單、直奔目標，但有民眾這回在零食區「意外捕獲」自己在加拿大最愛的多力多滋捲餅，還發現新推出的青花椒口味。她笑說，當下腦中突然閃過一個大膽念頭：「這不就可以拿來做椒麻雞嗎？」

這位網友在臉書社團分享，自己平常就愛吃炸雞，這次買了紅龍品牌的雞腿，先用氣炸鍋烤到金黃酥脆，再將青花椒口味的Dinamita餅乾捏成細碎顆粒，均勻灑在雞腿表面，最後加一點黑胡椒提味。她形容，咬下去時有炸雞的油香、雞汁的濃郁，加上青花椒的香麻辣，「真的豪好吃餒～覺得自己是小天才！」

貼文曝光後，不少網友直呼要學起來，有人說這做法像是「懶人避風塘炸雞」，也有人建議可以試試在生雞腿上直接裹餅乾油炸、或加一層起司一起烤，「好罪惡，我要馬上學起來」、「看起來就很不健康，但一定超好吃」；不過也有人提醒餅乾本身偏鹹，調味上要多注意。

還有網友笑稱這是「快樂來源」，分享自己在國外常用洋芋片或辣味奇多當炸粉的吃法，「美國好像很多秘製炸雞都這樣做，看電影也常出現」，「紅色辣奇多也很適合裹粉拿來炸」、「下次用生雞腿炸炸看，但餅乾應該要用的更碎一點了」，讓這篇分享文意外引發一波創意炸雞討論潮。