盒裝豆腐非割不可？她疑惑為何不做好撕包裝 業內人曝全為省這筆錢

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，為何盒裝豆腐的包裝不能夠徒手撕開。示意圖/AI生成
有網友好奇，為何盒裝豆腐的包裝不能夠徒手撕開。示意圖/AI生成

豆腐是家常料理常見食材，但不少人發現，市售的豆腐包裝，幾乎要使用刀具或剪刀才能開封，有網友就好奇，為何包裝不能做直接撕開的，引發熱烈討論，有內行揭露背後原因，一切都與「成本」有關。

該名網友在Dcard分享，自己買了豆腐想要料理，並附上一張外包裝的開封說明照，只見上頭寫了「沿線割開」，廠商建議消費者用刀具延著那條線割開，但讓她疑惑「不能做可以直接撕開的嗎」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我覺得超難撕，根本撕不開」、「今天才在割豆腐，跟我想的一樣⋯每次都手殘割的很爛」、「我看日綜，他們的豆腐膜都很好撕開，超級羨慕」；一名曾在食品工廠工作的網友透露，「豆腐裝進去是液體，所以會要讓他完全密合，不做能夠輕易撕開來的原因就是，易撕膠也是成本」。

也有內行分享，開豆腐不毀形的方法，「會料理的人都是轉到背面放在沾板上，從中間直接一刀，連底部的塑膠盒一起切開，我從來嘛沒撕過封面的膠膜」、「刀切開封膜然後倒過來切一小角，之後整個豆腐就會掉下來」、「我會把四個角用剪刀先剪開，再把其中一邊一整條剪掉，這樣就很好撕，倒出來也很完整」。

