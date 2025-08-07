期間限定！好市多「1水果」大顆又甜 老饕認3字：特別好吃

美式賣場好市多因商品眾多、又常推出新品或是折扣，人潮總是絡繹不絕。近期有民眾分享在好市多購買水蜜桃，不僅果實碩大，甜度也相當高，口感獲得眾人好評。

網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，該盒裝水蜜桃共計7顆，售價為679元，平均每顆價格近百元。雖價格略高，但因整體大顆、甜度佳，仍吸引不少消費者願意嘗鮮購買。

文章一出後，也馬上吸引大批網友熱議，「昨天買的6顆裝品質很好」、「超好吃超香的，櫻桃也是，都買四箱吃光光了」、「今年Costco買的水蜜桃隨便買都好吃」、「這陣子已第4次回購水蜜桃，買完當天吃，香脆好吃，隔1、2天吃香甜多汁」、「買兩次，都好吃（8顆，10顆）」。

也有老饕分享有幾種品種特別好吃，分別是「snow、white、princess」。食農教育平台也曾發文教導民眾如何挑水蜜桃，可以把握「果實大顆對稱飽滿、果實重量重、香氣濃郁、熟度要高， 果皮紅不紅跟甜度無關」4招。