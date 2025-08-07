快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。 圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因商品眾多、又常推出新品或是折扣，人潮總是絡繹不絕。近期有民眾分享在好市多購買水蜜桃，不僅果實碩大，甜度也相當高，口感獲得眾人好評。

網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，該盒裝水蜜桃共計7顆，售價為679元，平均每顆價格近百元。雖價格略高，但因整體大顆、甜度佳，仍吸引不少消費者願意嘗鮮購買。

文章一出後，也馬上吸引大批網友熱議，「昨天買的6顆裝品質很好」、「超好吃超香的，櫻桃也是，都買四箱吃光光了」、「今年Costco買的水蜜桃隨便買都好吃」、「這陣子已第4次回購水蜜桃，買完當天吃，香脆好吃，隔1、2天吃香甜多汁」、「買兩次，都好吃（8顆，10顆）」。

也有老饕分享有幾種品種特別好吃，分別是「snow、white、princess」。食農教育平台也曾發文教導民眾如何挑水蜜桃，可以把握「果實大顆對稱飽滿、果實重量重、香氣濃郁、熟度要高， 果皮紅不紅跟甜度無關」4招。

水蜜桃 好市多

相關新聞

期間限定！好市多「1水果」大顆又甜 老饕認3字：特別好吃

美式賣場好市多因商品眾多、又常推出新品或是折扣，人潮總是絡繹不絕。近期有民眾分享在好市多購買水蜜桃，不僅果實碩大，甜度也相當高，口感獲得眾人好評。

英文不好購物需謹慎！她在好市多買到「視覺系辣椒粉」 傻眼：完全沒辣度

近日有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人忍不住會心一笑的購物經驗。她貼出一張照片並發文表示：「英文差的下場⋯買了不是辣椒的辣椒粉⋯完全沒辣度！查了英文翻譯整個傻眼。」這段話瞬間引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「同感！」。

義美這款甜點太罪惡！苦甜濃郁又不膩 網直呼：不是巧克力控也會愛

台灣老字號品牌「義美」再推話題新品。一名網友日前在社群分享，在門市發現一款「布朗尼條」，口感濕潤、帶有苦甜風味，「不要完全解凍更好吃」。貼文曝光後，吸引大批巧克力愛好者朝聖搶購，直呼「真的比預期還要好吃」、「不是巧克力人也會愛」。

好市多上架新款帆布購物袋1組2入 眾人見價格：便宜好看又實用

美式賣場好市多不時會推出新款商品，吸引不少消費者挖寶開箱。有一名女網友日前在好市多買到了一款帆布購物袋，簡約的設計以及材質都讓她愛不釋手。貼文一出引來不少討論，許多網友也大讚好看。

整批「老牌飲品」扛回去！陸客來台超商掃貨 內行曝1操作：小紅書上很多

來台灣旅遊除了走景點，不少觀光客都會狂掃美食與伴手禮，像是鳳梨酥、太陽餅、茶葉等，不過近日一名在金門開民宿的老闆在超商發現，有中國大陸的遊客在超商掃貨，目標是在台灣已有32年歷史的老牌飲品...

賣場紫蘇梅嫩薑好吃嗎？ 主婦發問掀起討論熱潮

薑除了常用來調味、去腥，也常被單獨醃製成小菜。近日有位自稱家庭主婦的網友在臉書社團「我愛全聯 好物老實說」中貼圖發問，「紫蘇梅嫩薑，請問這個好吃嗎？」一句簡單提問，加上一張商品照，引發網友熱烈迴響。

