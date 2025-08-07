快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

英文不好購物需謹慎！她在好市多買到「視覺系辣椒粉」 傻眼：完全沒辣度

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《今購百科》
圖擷自《今購百科》

近日有一名女網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」上分享了一段讓人忍不住會心一笑的購物經驗。她貼出一張照片並發文表示：「英文差的下場⋯買了不是辣椒的辣椒粉⋯完全沒辣度！查了英文翻譯整個傻眼。」這段話瞬間引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「同感！」。

根據《今購百科》的資訊，這款科克蘭辣椒粉原產地為美國，售價269元。雖然商品名稱標示為「辣椒粉」，但實際上它是「紅椒粉」，主要用途並非提供辣味，而是用來增添色澤與香氣。該產品適合用於燉肉、醃肉或西式料理中，並非傳統的辣味調味品。

照片曝光後，社團裡的網友們紛紛展開討論，有人解釋：「這是紅椒粉，沒辣味」、「紅椒粉醃肉或做燉肉料理很好用」、「燉牛肉，讚！」還有人幽默地表示：「有吧，我看到那兩根辣椒，我耳朵就有辣辣的感覺了。」更有網友提到：「可以給不吃辣的人也享受辣香，這不錯！」

此外，許多人也分享了紅椒粉的用途：「紅椒粉很好用耶，想要來點煙燻感，燉西式料理都很實用」、「視覺系辣椒粉，用來滷肉也會紅紅的，看起來比較好吃」、「紅椒粉的用途不是辣味喔，是用來添加紅色的色澤的」。

然而，也有網友不解指出：「重點來了，他賣場跟發票上，這一瓶都是寫辣椒粉！」。有網友則打趣表示：「這是（視覺辣），怎會不辣呢？看起來辣就好！」還有人提醒：「你想找的辣椒粉應該是chili pepper。」

Costco 辣椒粉 科克蘭 紅椒粉

