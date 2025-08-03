義美這款甜點太罪惡！苦甜濃郁又不膩 網直呼：不是巧克力控也會愛

台灣老字號品牌「義美」再推話題新品。一名網友日前在社群分享，在門市發現一款「布朗尼條」，口感濕潤、帶有苦甜風味，「不要完全解凍更好吃」。貼文曝光後，吸引大批巧克力愛好者朝聖搶購，直呼「真的比預期還要好吃」、「不是巧克力人也會愛」。

原PO在Threads上發文，提到自己是在義美門市購得，這款「布朗尼條」口感扎實也不甜，半解凍吃更像巧克力蛋糕。貼文曝光後吸引民眾前往搶購，雖然部分網友覺得甜度偏高，但整體評價仍以「濃郁、濕潤、不膩」獲得青睞，「比起布朗尼，更有古典巧克力蛋糕的風味。」

不過也有人想買卻撲空，「怎麼我去門市問，小姐說要父親節後才會進貨」、「被騙了，今天去義美門市早就售完」、「打了台中三、四間都缺貨，還有店員說整個台中都沒有」。

不少老饕趁機大推義美其它私藏冷門甜點，「藍色包裝乳酪版的也超好吃，我大推特推」、「起司蛋糕條超讚」、「義美的巧克力系列都很好吃！」、「黑可可燕麥餅也好愛，一定要冰起來吃」、「黑巧克力草莓凍乾球也超推」。