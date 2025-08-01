好市多上架新款帆布購物袋1組2入 眾人見價格：便宜好看又實用

美式賣場好市多不時會推出新款商品，吸引不少消費者挖寶開箱。有一名女網友日前在好市多買到了一款帆布購物袋，簡約的設計以及材質都讓她愛不釋手。貼文一出引來不少討論，許多網友也大讚好看。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己買到的購物袋，藍白配色相當好看，袋子上還有好市多的英文Logo刺繡，她掛上自己的吊飾更添加美感。原PO說這款購物袋有大、小兩種尺寸，自己是因為想要小的才買，因為小的比較可愛。

「今購百科」也貼出這款購物袋的相關資訊，主要材質是棉、聚酯纖維，一組2入（大袋1入+小袋1入），售價175元，大袋尺寸約37X54X17公分，小袋尺寸約27X34X15公分，有藍白與紅白兩種配色。

不少鄉民看到照片也被圈粉，「非常可愛」、「好看！我也有買，明明不缺包，但便宜又實用」、「我家裡類似這種提袋明明就很多個，結果又買」、「已買～兩個才175」、「好看餒，我也要去買」、「我也想買，小的比較可愛」、「只想要小咖藍色」。