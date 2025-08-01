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整批「老牌飲品」扛回去！陸客來台超商掃貨 內行曝1操作：小紅書上很多

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名在金門開民宿的老闆發現，有中國大陸的遊客在超商掃貨，在台灣已有32年歷史的老牌飲品。超商示意圖／ingimage
近日一名在金門開民宿的老闆發現，有中國大陸的遊客在超商掃貨，在台灣已有32年歷史的老牌飲品。超商示意圖／ingimage

台灣旅遊除了走景點，不少觀光客都會狂掃美食與伴手禮，像是鳳梨酥、太陽餅、茶葉等，不過近日一名在金門開民宿的老闆發現，有中國大陸的遊客在超商掃貨，目標是在台灣已有32年歷史的老牌飲品「統一純喫茶」，各種口味還相當齊全，讓他驚呼「真猛」。

該名網友在Threads上發文，並附上一張照片，只見地上擺放四個籃子，裡面堆滿一瓶又一瓶的純喫茶，從檸檬紅茶、芭樂綠茶到鮮柚綠、烏龍青茶通通有。原PO表示，對方還沒停手，拚命往籃子裡裝，看起來像是要整批扛回去，讓他震驚到愣在原地。

文章曝光，不少網友一眼就認出，對方的行為是在「代購」，「這一定是廈門去金門代購的，小紅書上看到很多廈門人塞滿行李箱」、「淘寶真的有在賣，我看到也是傻眼」、「代購吧，在抖音都會刷到這種，台灣飲料、食物、手搖飲」、「之前有人帶到澳洲賣，一瓶10元澳幣（約台幣192元）也是帶這麼多吧」。

不過有人質疑為何陸客可以來台，就有網友解釋「商務、醫療、就學、依親，還有第三地簽證居留權可以從第三地出發，福建有跟金門合作，可以允許福建籍的人民到金門旅遊」。

超商 陸客 台灣 代購 伴手禮 小紅書

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