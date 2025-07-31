賣場紫蘇梅嫩薑好吃嗎？ 主婦發問掀起討論熱潮

薑除了常用來調味、去腥，也常被單獨醃製成小菜。近日有位自稱家庭主婦的網友在臉書社團「我愛全聯 好物老實說」中貼圖發問，「紫蘇梅嫩薑，請問這個好吃嗎？」一句簡單提問，加上一張商品照，引發網友熱烈迴響。

從原PO的貼文中可見，她分享的商品是來自森泉村子口的「紫蘇梅 嫩薑」，包裝上明確標示品名與售價。原PO坦言對這項商品感興趣，想購買試試，但礙於沒吃過，因此上網發文請益，想聽聽其他人是否推薦。

貼文一出，不少有嘗試過的網友紛紛留言分享心得，有人表示「很甜沒薑味」、「酸甜開胃、很下飯」、「味道偏甜略重」，也有人覺得「這款嫩薑配肉類，很對味，份量不多吃的完不浪費，夏天吃一點嫩薑，排體內濕氣」、「個人滿喜歡的，就是一個人吃不完，差不多會丟掉半包」、「問每個買的客人都說好吃」、「很好吃！甜甜的薑有紫蘇梅味」。整體而言，大多網友給出正面評價，認為是適合夏天開胃的涼拌小菜。

但也有不喜歡的人說，「添加劑太多」、「不錯吃，只是香料、添加物加太多」、「很好吃，但很容易壞…（通常開封不會天天吃，冰到忘記。想到要再吃時，裡面一層白白的不明物）」。