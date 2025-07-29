她大推1款好市多熱銷洗衣精 但部分會員不挺：越洗越臭

在科技迅速發展的現代，什麼行業的人不會被AI取代呢？一名網友發文，稱他去小北百貨買東西，連續向店員問了四次不同東西在哪裡，店員都能迅速反應，給出正確答案，震驚之餘也不禁感嘆：「就算AI統治人類，小北店員也不會被取代」。

2025-07-24 11:50