她大推1款好市多熱銷洗衣精 但部分會員不挺：越洗越臭
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款洗衣精，大讚清潔力超強、CP值超高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，她在好市多用過各種洗衣精品牌，還是最推「Persil洗衣精」，因為不添加螢光劑、清潔力超強，像隔夜汙漬、被醬油滴到，丟洗衣機都可以清潔乾淨，大讚CP值真的很高。
貼文一出後，不少用過的網友也大推，紛紛表示「洗純棉的衣物和寢具組是真的很讚」、「不貴又香，很好」、「洗的蠻乾淨的，搭配柔軟精即可」、「我是忠實用戶洗好幾年了，他們有改過配方，以前比較香，可我比較喜歡現在的淡香」、「這款好用！小孩衣服上的陳年黃漬也洗得掉，我也是後來回頭繼續用這款」。
不過，也有部分網友持相反意見，回應「後來改了包裝跟配方超臭的」、「味道太刺鼻，買過一次後就沒再回購過」、「用這洗過衣服變好臭，不敢再買了」、「唯一缺點就是衣服洗完曬乾是臭的，而且無解」、「洗完衣服超臭」、「我們家都有曬太陽，也超臭」、「這款越做越臭了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言