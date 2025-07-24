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「害我褲子掉下來！」他怒批好市多熱賣皮帶品質差 一票苦主都火大
近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享使用心得，直言購買的Timberland男真皮雙面皮帶「真爛」，甚至因皮帶斷裂導致褲子掉下來，讓他忍不住發文抱怨，引發網友熱烈討論。
根據《今購百科》資訊，這款皮帶採用100%牛皮BUFFALO LEATHER製成，提供黑色和棕色兩種選擇，適用腰圍尺寸32″至44″，並強調雙色雙面設計及可自行裁剪長度。然而，品質似乎未如宣傳般理想，許多網友紛紛留言分享自己的「悲慘經驗」。
照片曝光後，社團內掀起一波「災情回報潮」，有網友表示，「爛透了！我也是頭這樣分離」、「真的爛，我也用一半突然斷頭」、「壞一次就不再買了」。更有網友分享，「穿第二天就掉色」、「三個月就斷，超爛」，甚至有人無奈表示，「以後要隨身攜帶另一條備用皮帶了」。
其中一則留言更是令人哭笑不得，「我也有經驗，提著褲子走一大段路」，讓不少人感同身受。
雖然大部分留言都在抱怨皮帶品質差，但也有少數網友持不同看法。有網友回應，「我用5年了欸」、「好用啊，戴了1年多都沒事」，甚至有人打算購入第二條，直言「覺得皮帶很粗很就手啊」。
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