神反應！連4問小北店員秒解答 客讚：AI統治人類也能生存下來

在科技迅速發展的現代，什麼行業的人不會被AI取代呢？一名網友發文，稱他去小北百貨買東西，連續向店員問了四次不同東西在哪裡，店員都能迅速反應，給出正確答案，震驚之餘也不禁感嘆：「就算AI統治人類，小北店員也不會被取代」。

一名網友在Threads發文，表示他近日去小北百貨買東西，一進店門就問店員香港轉台灣的插頭擺放在哪裡，店員馬上回答：「在XX行」；隨後他又詢問放肥皂的盤子位於何處，店員也迅速指認：「XX行靠右邊，有很多顏色」；他再問浴缸的塞子，店員也能回應：「在二樓XX行，中間」；最後原PO想找大購物袋子，店員依然能立刻反應：「在門口」。

店員的反應速度讓原PO感到十分驚訝，連放肥皂盤子和浴缸塞子如此「微小」的東西都能瞬間回答，讓他直言，就算AI大軍未來能夠統治人類，小北百貨的店員依舊能活得很好，「根本不怕被科技取代」。

此文一出，不少網友也分享店員「神反應」的經歷，「我家這邊的店，還可以把我當遙控車一樣操作去找我要的東西」、「前幾年去過一間XX百貨，也是24H營業的，裡面店員真的也是問他要買什麼就能馬上告訴你放在哪邊」、「五金百貨的店員記憶力都跟鬼一樣，還可以跟你說在哪一排的左邊或右邊」、「台灣五金行、超市、雜貨店等，越亂的店店員越知道商品擺放位置」。

也有店員現身說法，指出店內都要背商品在哪，習慣後其實並不難，「我工作的大九九大賣場也是要背位置在哪，現在不用抬頭，只要聽到關鍵字就能立刻報出準確位置」、「曾經在大賣場工作過，做一段時間後真的不難，宅配送貨員也是類似情況」、「只要有細心整架就會知道東西放在哪裡」、「新手期要努力記，會考核的，熱賣物品會記比較熟」。