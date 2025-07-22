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好市多「工裝神褲」下殺7折 一票會員曝回憶：當年買好幾條

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款男工作長褲正在做促銷，原價999元，現在特價7折只要699元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場，發現一款「美國Dickies男工作長褲」正在做促銷，原價1件999元，現在折價300元，只要699元，等於打了7折，且商品非中國製，特價時間至7月27日。

貼文一出後，不少網友都表示「我在現場摸了材質，感覺很像布袋，很懷疑有人會買嗎」、「現場摸材質，覺得很硬，比牛仔褲還硬，但牌子Dickies很好，最後沒買」、「夏天穿夭壽熱的」、「這件布料又硬又厚，請問是直筒褲還是錐形褲？好穿嗎？」、「這個布料摸起來粗硬，很像牛仔布的感覺，有人買來穿過嗎？」、「這價格真心便宜」。

不過，有不少內行網友解釋「那是有上漿…下水曬乾之後才見真章」、「這個褲子硬挺、耐磨，的確適合當工作褲，穿起來不算很舒服，不過比較硬挺的關係，看起來會比較俐落有精神」、「當年潮牌欸，工裝褲」、「15年前的神褲」、「當年流行時買了好幾條」。

特價 好市多 牛仔褲

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