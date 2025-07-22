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好市多新上架1款「美國空運水果」 會員大讚：甜度、口感都不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，記者黃筱晴／攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多重新上架一款無籽綠葡萄，不少網友大讚甜度、口感都不錯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多重新上架一款「空運美國無籽綠葡萄」，一盒1.3公斤、售價429元，和去年一樣價格，並未漲價。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「我昨天有買，甜度跟口感都很不錯」、「比智利的小顆、濕潤，喜歡偏甜、偏水的人應該會喜歡，昨天有試吃到」、「這次好像比較小顆，上次買很好吃」、「前天買的，甜度OK，但皮稍厚」、「很脆口，不過皮有點厚，可能偶爾會吃到酸的」。

此外，也有內行網友說明「現在上市的應該是Ivory（象牙）綠無籽品種，秋脆最快要8月底左右才會有美國空運的上市，好市多要10月底才會賣海運的秋脆」、「綠葡萄本身就比紫葡萄酸，所以不能用紫葡萄的水平，評估綠葡萄的甜度」。

好市多

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