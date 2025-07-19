好市多蔬菜品質變差？改室溫販售易發黃 會員怨：補葉黃素嗎

美式賣場好市多販售的商品琳瑯滿目，滿足眾多消費者的需求。有一名網友日前發現一款餅乾，一小包的熱量只有95大卡，鹹鹹的不會太膩，讓正在飲食控制的他贊不絕口，不少老饕也極力推薦。

2025-07-18 12:59