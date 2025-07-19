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好市多蔬菜品質變差？改室溫販售易發黃 會員怨：補葉黃素嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在高雄好市多採買，發現蔬菜類的品質似乎變差，越來越常發現蔬菜常常會「發黃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，以前好市多大順店，蔬菜類都會放在冷藏室販售，品質也都非常好，但近年開始改放在室溫販售，常常看到蔬菜都有發黃的狀況，讓他完全不敢買。

貼文一出後，多數網友都表示「菜市場都沒這麼黃」、「真的，我也是很困惑，為何蔬菜區都移到常溫了？」、「公司都沒感覺報廢變很多嗎？」、「真的改到外面後，都被奧客玩爛了」、「市場的當天批貨，當天賣掉，也不需要買那麼多」、「感覺利潤不高所以縮小地方隨意賣」，還有人搞笑回應「最主要是想讓消費者吃到（葉黃素），以前只能吃到（葉綠素）」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「櫛瓜買回家變得很容易壞掉，有一次買紅蘿蔔回家，沒兩天居然發霉」、「現在放外面溫度太高，買回家2－3天就全部變黃」、「上次買的青江菜又苦又老，明顯不新鮮」、「中華店也是 ，連菇類也放外室」。

葉黃素 櫛瓜 好市多

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