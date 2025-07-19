全聯1款「神級水果」下殺49元！婆媽讚甜又好吃：一次掃6盒

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯買到非常便宜的櫻桃，一盒竟然只要49元，大讚「甜又好吃」。文章一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼出一張照片，可以發現購物籃裡裝有6盒美國進口櫻桃，仔細一看，一盒特價49元，讓她開心直呼「實現了櫻桃自由」，大讚這次櫻桃吃起來很甜、很好吃。

貼文一出後，多數網友都表示「真便宜，我上次買到77元的，很甜」、「好便宜，我去的時候都買不到生鮮特價優惠了」、「剛才才去怎麼沒看到？」、「天啊，太便宜」、「很甜、超甜，前天全聯買的，300公克109元」、「運氣真好QQ」、「特價品要趕快吃！」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「買過特價品，都已經過熟了」、「買過，不甜！不知道在吃什麼」、「全聯特價品很吃運氣，有時一半是不新鮮的，換算下來不見得省」、「有時候會有遇到發霉的，要看清楚」、「特價幾乎都靠運氣，幾乎都壞了居多」、「櫻桃記得買空運的，海運途中太久櫻桃會變苦」、「其實都進貨一大箱，大箱裡面挑出來像這樣一盒一盒裝，建議像櫻桃或葡萄都不要買」。