解饞不怕胖！好市多1款餅乾每包熱量95卡 他力推：飲控者最佳點心

美式賣場好市多販售的商品琳瑯滿目，滿足眾多消費者的需求。有一名網友日前發現一款餅乾，一小包的熱量只有95大卡，鹹鹹的不會太膩，讓正在飲食控制的他贊不絕口，不少老饕也極力推薦。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他說自己正在佛系飲控，日前到好市多想找可以隨時充飢又不會太胖的食物，結果發現一款餅乾熱量不高，一小包只有95大卡，不論當早餐或下午茶點心都很棒。

這款餅乾一盒有60包，每小包有5片，原料100%是用法國進口酵母製作，沒有添加人工添加物、香料、膨脹劑及味精等，全素也可以吃。原PO說成分看起來蠻簡單乾淨的，因為外包裝有寫酵母半發酵的關係，因此吃起來有點酥脆又稍微帶點鬆軟的口感。

他說味道上有點鹹味但不會膩，因此現在每天都會帶一兩包當早餐，或者嘴饞時當零食吃，若有時間就再搭配無糖希臘優格一起吃，熱量不高，是解饞的最佳點心。

貼文引來老饕們的關注，「感覺很不錯耶」、「下次買來吃看看」、「我都吃黃金起司，這個還沒吃過」、「正好想找不膩口的點心，感謝分享」；品嘗過的人也極力推薦，「這個好吃」、「我也蠻喜歡這款的」、「我家裡也是都會買這款，想吃解饞很不錯」、「我家是小孩很喜歡這款」、「這個好吃，比普通蘇打餅鹹一點，好吃」、「很單純的味道，好吃」。