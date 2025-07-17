美式賣場販售胡蘿蔔易發霉？ 網建議「要擦乾再放冰箱」

近期台灣受颱風侵襲導致蔬菜水傷嚴重，致使菜價上揚。有一名消費者在美式大賣場購買知名品牌胡蘿蔔，短短不到一週，胡蘿蔔就出現明顯發霉與腐敗現象，他懷疑產品本身的保存品質是否存在問題，引發不同意見的網友熱議。

原po在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文指出，自己曾多次購買該品牌胡蘿蔔，但每次保存幾日後便發現有外觀碰撞痕跡，甚至出現發霉情形。即便這次特別小心處理，避免碰撞並提早擦乾水分冷藏，仍有2根胡蘿蔔在幾天後出現黴點。她補充說，袋裝胡蘿蔔常常帶有濕氣，懷疑這可能是導致快速腐壞的主因。原po說，「想要問大家這個品牌是不是很容易發霉？因為買一般外面胡蘿蔔放很久都還是可以吃，沒什麼發霉的印象，還是買回來必須每一根都先擦乾再冷藏？」

有網友吐露，「這一家的我常看到雖然效期很新，但一打開裡面都有被修飾（削皮）過的痕跡」、「我的也常發霉，都丟掉好浪費」、「很正常，我在家樂福買也是有遇到，客服回覆無法避免，壞掉就拿去退錢」、「感覺這家紅蘿蔔有沖洗整理（切皮）過才裝袋，很少遇過是乾的，買的時候，還是要稍微看一下，有時會品質不一」。沒遇到這困擾的網友說，「我買的沒問題啊！這幾年陸續回購。通常放冰箱可達2-3週。只有好市多的紅蘿蔔我敢生吃，我覺得比較沒有草腥味，脆度甜度夠，像在吃硬硬的水果」、「不會，買很多次了，都可以吃很久，放2週不是問題，可能是個案吧」。

更多人分享紅蘿蔔保存經驗，「以我的經驗，擦乾包上廚房紙巾，或是用不織布袋包著，保存都可以比較久」、「為何這家的蘿蔔都會濕濕的？明明袋子有透氣孔，但每一包都感覺很潮濕，下次要擦乾再放冰箱試試看！」、「擦乾，餐巾紙裹著冷藏，或是去皮，切塊冷凍」、「任何蔬果，進出冰箱內外，從賣場到家，氣溫差上上下下的時候，必然會產生一些水氣。買回家，要馬上打開外包，擦或晾乾，處理好了，再收進冰箱。千萬不要讓它們ㄧ直泡在密封溼答答的塑膠袋裏！這樣幾天過去，不發霉才有鬼」、「我已買10天了，也很漂亮很甜」、「蘿蔔底要切掉才能放久，放保鮮袋」。