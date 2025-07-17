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浮誇到瞎趴！好市多驚見「甜點界的巨無霸」網友狂呼：以為抱枕

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。好市多／提供
好市多示意圖。好市多／提供

好市多再度掀起話題！一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一組照片，內容是一根「浮誇到瞎趴」的巨無霸版KitKat，瞬間引發網友熱烈討論，紛紛表示這甜點的體積已經進化到「不可思議」的地步。

原PO表示，這款巨型KitKat不僅尺寸驚人，還是與Lotus蓮花餅乾聯名的版本。「甜甜脆脆，冰到冷凍庫也很讚，會吃到停不下來那種！」她更笑稱，帶小孩的日子很累，有了這款甜點瞬間療癒心情，「中間餅乾夾心咬起來爽感爆棚，媽媽我心情真的好很多就是了。」

照片曝光後，引發網友熱烈討論，多數人驚嘆：「好大一個」、「想要~~~」、「也太猛了，看起來真的好巨、好浮誇」。還有人忍不住吐槽：「以為是抱枕」、「真的可以吃喔？我以為是玩具」、「冷凍庫冰得下嗎？」甚至有網友擔憂：「這枝吃完...應該糖尿病就很近了」。

有網友提議這款巨無霸KitKat很適合拿來送朋友，但也有人表示：「太大枝很困擾吧」。至於實際口感如何？則有另一位網友現身說法：「今天剛買，一定要放冰箱！這天氣融很快。」

甜點 好市多 KitKat Costco

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