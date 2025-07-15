罐頭界的青春回憶 絕版「武林菜」悄悄重出江湖

不少婆媽、老饕熱愛造訪的全聯福利中心，近日被網友捕捉到一款「絕版罐頭」重出江湖，令人驚喜不已。這款名為「武林菜」的醬菜罐頭，曾是不少人童年時期配粥的經典搭配，如今悄悄重新上架，引發熱議，網友直呼：「懷念的味道回來了！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，日前在彰化員林一家大全聯分店（大潤發合作店）採購時，竟意外發現已停產多年的「武林菜」重現貨架，讓他當場掃了數罐回家孝敬長輩。他興奮寫道：「那是小時候煮稀飯時必備的醬菜罐頭之一，偏偏最愛的武林菜卻絕版了！」

原PO補充，這款罐頭近年幾乎只在外銷或客製訂單中出現，過去想吃還得靠代購，如今能在超市輕鬆購入，格外令人感動。他也特地補充試吃心得：「味道和以前一模一樣，只有粗細度不同，以前比較粗，現在比較像蘿蔔絲籤。」

消息一出，立即勾起不少網友回憶，「這根本是青春的記憶啊」、「超愛，以前吃一罐可以配兩碗飯」、「知道武林菜的，應該都稍微有點年紀了」、「廠商真的有聽到我們的心聲！」不過也有人表示完全沒聽過這款罐頭，引起熱心網友解釋，「武林菜是醃製蘿蔔絲，爽脆甘香，可拌飯、配粥，也能涼拌入菜」、「做壽司，加蛋絲跟黃瓜，也超好吃」。

事實上，近期也有其他懷舊罐頭悄悄復出，像是消失許久的「麻婆豆腐」罐頭也重新登場，口味與記憶中的版本相去不遠，讓許多網友大讚，「拌熱飯超讚，一罐配兩碗沒問題！」不少民眾認為，這股「復刻罐頭潮」不只是懷舊，更是情感的寄託，甚至還有人留言：「那個味道，就是阿嬤廚房的味道。」