快訊

下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

罐頭界的青春回憶 絕版「武林菜」悄悄重出江湖

聯合新聞網／ 綜合報導
留學生最愛的「武林菜」，其實是醃漬過的蘿蔔絲。示意圖／ingimage
留學生最愛的「武林菜」，其實是醃漬過的蘿蔔絲。示意圖／ingimage

不少婆媽、老饕熱愛造訪的全聯福利中心，近日被網友捕捉到一款「絕版罐頭」重出江湖，令人驚喜不已。這款名為「武林菜」的醬菜罐頭，曾是不少人童年時期配粥的經典搭配，如今悄悄重新上架，引發熱議，網友直呼：「懷念的味道回來了！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，日前在彰化員林一家大全聯分店（大潤發合作店）採購時，竟意外發現已停產多年的「武林菜」重現貨架，讓他當場掃了數罐回家孝敬長輩。他興奮寫道：「那是小時候煮稀飯時必備的醬菜罐頭之一，偏偏最愛的武林菜卻絕版了！」

原PO補充，這款罐頭近年幾乎只在外銷或客製訂單中出現，過去想吃還得靠代購，如今能在超市輕鬆購入，格外令人感動。他也特地補充試吃心得：「味道和以前一模一樣，只有粗細度不同，以前比較粗，現在比較像蘿蔔絲籤。」

消息一出，立即勾起不少網友回憶，「這根本是青春的記憶啊」、「超愛，以前吃一罐可以配兩碗飯」、「知道武林菜的，應該都稍微有點年紀了」、「廠商真的有聽到我們的心聲！」不過也有人表示完全沒聽過這款罐頭，引起熱心網友解釋，「武林菜是醃製蘿蔔絲，爽脆甘香，可拌飯、配粥，也能涼拌入菜」、「做壽司，加蛋絲跟黃瓜，也超好吃」。

事實上，近期也有其他懷舊罐頭悄悄復出，像是消失許久的「麻婆豆腐」罐頭也重新登場，口味與記憶中的版本相去不遠，讓許多網友大讚，「拌熱飯超讚，一罐配兩碗沒問題！」不少民眾認為，這股「復刻罐頭潮」不只是懷舊，更是情感的寄託，甚至還有人留言：「那個味道，就是阿嬤廚房的味道。」

大潤發 全聯

延伸閱讀

不只全聯 大潤發也有「11塊炸雞桶」！279元吃爆「5隻雞腿+6隻雞翅」 這些門市都有賣

「全聯」防空避難演練台中場 內政部常次吳堂安：可做其他超市借鏡

颱風天物資全搶光？內行都去這家超市：貨架全滿還更便宜

全聯商品越來越貴 為何婆媽還是搶著去？網揭2優勢：沒對手

相關新聞

罐頭界的青春回憶 絕版「武林菜」悄悄重出江湖

不少婆媽、老饕熱愛造訪的全聯福利中心，近日被網友捕捉到一款「絕版罐頭」重出江湖，令人驚喜不已。這款名為「武林菜」的醬菜罐頭，曾是不少人童年時期配粥的經典搭配，如今悄悄重新上架，引發熱議，網友直呼：「懷念的味道回來了！」

好市多新上架1款「神級洗髮精」 大票會員狂讚：降溫超有感

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款涼感洗髮精，主打可降溫6.5度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一袋269元！好市多上架生吐司 老饕見「4字」秒滅火勸別買

在美式賣場好市多（Costco）購物，總讓人有「挖寶」般的驚喜感。不過最近一款「原味生吐司」卻成了話題焦點，一名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享親身試吃心得，坦言很失望，讓他想退貨。貼文曝光引發討論，不少人表示看到產品含「人造奶油」，直接滅火。

好市多新款防曬外套「涼感修身又便宜」 網評價兩極曝2缺點：不考慮

美式大賣場好市多販售的商品種類齊全，價格也很實惠，吸引不少消費者光顧。有一名女網友日前看到賣場推出一款女性防曬外套，紫外線防護係數有50+，涼感係數可達0.22，但不少人發現這款外套有一個缺點，

價格不是最便宜！中部「在地超市」37年屹立不搖 一票人曝優勢

現今有許多民眾認為超市食材新鮮、環境乾淨等，因此習慣選擇到超市購買日常用品。日前，一名PTT網友指出，楓康超市販售的生鮮食品價格較高，至今卻...

大賣場販售健行鞋遭評價「疑似鞋底滑」 網平反：要看去哪裡

近期有消費者在美式賣場購買MERRELL健行鞋後，於網路上查詢相關評價時，發現不少網友留言指出該鞋款鞋底「容易打滑」，引發購買者對產品安全性的關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。